SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Dreadnought
Khor Yeaw Khoing

Dreadnought

Khor Yeaw Khoing
0 avis
Fiabilité
5 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 35 USD par mois
croissance depuis 2025 31%
BlueberryMarkets-Live2
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
383
Bénéfice trades:
319 (83.28%)
Perte trades:
64 (16.71%)
Meilleure transaction:
138.97 USD
Pire transaction:
-144.44 USD
Bénéfice brut:
2 184.05 USD (64 284 pips)
Perte brute:
-1 995.68 USD (68 169 pips)
Gains consécutifs maximales:
55 (211.08 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
211.08 USD (55)
Ratio de Sharpe:
0.04
Activité de trading:
96.40%
Charge de dépôt maximale:
36.05%
Dernier trade:
20 il y a des heures
Trades par semaine:
63
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
0.75
Longs trades:
180 (47.00%)
Courts trades:
203 (53.00%)
Facteur de profit:
1.09
Rendement attendu:
0.49 USD
Bénéfice moyen:
6.85 USD
Perte moyenne:
-31.18 USD
Pertes consécutives maximales:
5 (-0.57 USD)
Perte consécutive maximale:
-229.22 USD (2)
Croissance mensuelle:
17.81%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
169.09 USD
Maximal:
252.20 USD (43.25%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
47.31% (252.20 USD)
Par fonds propres:
51.31% (373.26 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD 383
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD 188
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD -3.9K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +138.97 USD
Pire transaction: -144 USD
Gains consécutifs maximales: 55
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +211.08 USD
Perte consécutive maximale: -0.57 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "BlueberryMarkets-Live2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pepperstone-Demo02
0.00 × 4
BlueberryMarkets-Live2
0.13 × 16
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Aucun avis
2025.09.24 10:22
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.24 09:22
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.17 19:11
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.08 20:48
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.08 19:48
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.02 05:19
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.02 03:19
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.01 13:41
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.28 16:17
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.27 21:42
A large drawdown may occur on the account again
2025.08.27 16:35
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.08.27 09:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.27 04:00
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.08.25 17:29
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.22 14:50
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.22 14:50
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Dreadnought
35 USD par mois
31%
0
0
USD
1.4K
USD
5
100%
383
83%
96%
1.09
0.49
USD
51%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.