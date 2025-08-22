SignauxSections
Kirill Korneev

ICM Trading

Kirill Korneev
0 avis
Fiabilité
7 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 75 USD par mois
croissance depuis 2025 26%
ICMarketsSC-MT5-4
1:100
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
38
Bénéfice trades:
24 (63.15%)
Perte trades:
14 (36.84%)
Meilleure transaction:
8.55 USD
Pire transaction:
-6.49 USD
Bénéfice brut:
69.41 USD (6 977 pips)
Perte brute:
-41.17 USD (4 130 pips)
Gains consécutifs maximales:
6 (29.36 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
29.36 USD (6)
Ratio de Sharpe:
0.22
Activité de trading:
53.20%
Charge de dépôt maximale:
29.73%
Dernier trade:
7 il y a des heures
Trades par semaine:
4
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
1.63
Longs trades:
18 (47.37%)
Courts trades:
20 (52.63%)
Facteur de profit:
1.69
Rendement attendu:
0.74 USD
Bénéfice moyen:
2.89 USD
Perte moyenne:
-2.94 USD
Pertes consécutives maximales:
6 (-15.77 USD)
Perte consécutive maximale:
-15.77 USD (6)
Croissance mensuelle:
11.65%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
14.79 USD
Maximal:
17.32 USD (12.20%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
13.45% (14.79 USD)
Par fonds propres:
9.64% (12.40 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD 15
USDCHF 9
USDJPY 4
GBPUSD 4
USDCAD 3
GBPCHF 2
AUDUSD 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD 0
USDCHF 18
USDJPY 4
GBPUSD 4
USDCAD 7
GBPCHF -4
AUDUSD 0
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD -51
USDCHF 1.4K
USDJPY 414
GBPUSD 370
USDCAD 959
GBPCHF -286
AUDUSD 0
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +8.55 USD
Pire transaction: -6 USD
Gains consécutifs maximales: 6
Pertes consécutives maximales: 6
Bénéfice consécutif maximal: +29.36 USD
Perte consécutive maximale: -15.77 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-MT5-4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Opogroup-Server1
0.00 × 24
FPMarketsLLC-Live
0.00 × 32
GOMarketsIntl-Live
0.00 × 1
EurotradeSA-Server-1
0.10 × 150
Exness-MT5Real7
0.33 × 12
LiteFinance-MT5
0.38 × 48
Exness-MT5Real10
0.40 × 10
ICMarketsEU-MT5-4
0.42 × 148
ForexTimeFXTM-Live01
0.50 × 4
itexsys-Platform
0.50 × 6
FusionMarkets-Live
0.61 × 179
VantageInternational-Live 4
0.70 × 90
TitanFX-MT5-01
0.75 × 16
ICMarketsSC-MT5-2
0.76 × 8328
ICMarketsSC-MT5-4
0.85 × 5200
OxSecurities-Live
1.00 × 3
Alpari-MT5
1.04 × 54
FxPro-MT5 Live02
1.11 × 133
ICMarketsSC-MT5
1.13 × 163
Exness-MT5Real5
1.19 × 36
BlackBullMarkets-Live
1.24 × 33
TradeMaxGlobal-Live
1.28 × 36
BDSwissGlobal-Server01
1.49 × 53
ForexClubBY-MT5 Real Server
1.50 × 107
Exness-MT5Real31
1.85 × 39
Aucun avis
2025.09.17 19:11
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.16 14:14
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.5% of days out of 40 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.05 06:33
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.03 14:40
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.7% of days out of 27 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.02 09:26
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.02 08:26
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.85% of days out of 26 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.22 11:42
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.22 11:42
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
ICM Trading
75 USD par mois
26%
0
0
USD
138
USD
7
0%
38
63%
53%
1.68
0.74
USD
13%
1:100
Copier

