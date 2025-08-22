SignauxSections
Wanna Fernando

Gold Master MAX

Wanna Fernando
0 avis
Fiabilité
26 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 40 USD par mois
croissance depuis 2025 57%
FBS-Real-6
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
92
Bénéfice trades:
74 (80.43%)
Perte trades:
18 (19.57%)
Meilleure transaction:
211.62 USD
Pire transaction:
-13.08 USD
Bénéfice brut:
646.33 USD (24 846 pips)
Perte brute:
-100.62 USD (10 011 pips)
Gains consécutifs maximales:
13 (16.29 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
401.80 USD (8)
Ratio de Sharpe:
0.21
Activité de trading:
20.81%
Charge de dépôt maximale:
5.00%
Dernier trade:
11 il y a des heures
Trades par semaine:
6
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
32.64
Longs trades:
55 (59.78%)
Courts trades:
37 (40.22%)
Facteur de profit:
6.42
Rendement attendu:
5.93 USD
Bénéfice moyen:
8.73 USD
Perte moyenne:
-5.59 USD
Pertes consécutives maximales:
2 (-16.72 USD)
Perte consécutive maximale:
-16.72 USD (2)
Croissance mensuelle:
8.34%
Prévision annuelle:
101.24%
Algo trading:
95%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
16.72 USD (1.18%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
1.27% (16.72 USD)
Par fonds propres:
24.88% (336.36 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 88
archived 4
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 150
archived 396
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 15K
archived 0
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +211.62 USD
Pire transaction: -13 USD
Gains consécutifs maximales: 8
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +16.29 USD
Perte consécutive maximale: -16.72 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FBS-Real-6" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

TradeWise-LiveUS
0.00 × 1
FXCM-USDDemo02
0.00 × 1
AxiTrader-US02-Live
0.00 × 1
Pepperstone-Edge02
0.00 × 1
Tickmill-Live05
0.00 × 1
ICMarkets-Live22
0.00 × 6
Exness-Real2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live09
0.00 × 1
IronFXBM-Real1
0.00 × 1
Axi-US07-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live20
0.00 × 1
Exness-Real28
0.00 × 2
Pepperstone-Edge08
0.00 × 1
Axi-US09-Live
0.00 × 1
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
OctaFX-Real8
0.00 × 1
Exness-Real17
0.00 × 1
TitanFX-03
0.00 × 1
Alpari-Trade
0.00 × 1
ICMarkets-Live20
0.00 × 6
TickmillUK-Live03
0.00 × 1
EGlobal-Cent4
0.00 × 1
Pepperstone-Edge05
0.00 × 1
GlobalPrime-Live
0.00 × 1
84 plus...
Gold Scalping on M5 charts. Not an aggressive strategy. $500 minimum with 1:50 minimum leverage (higher the better).
Aucun avis
2025.09.12 03:55
Share of trading days is too low
2025.08.22 07:05
Trading operations on the account were performed for only 17 days. This comprises 14.17% of days out of the 120 days of the signal's entire lifetime.
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.