Signaux / MetaTrader 4 / BERROPATODO
Leonel Agustin Quisama

BERROPATODO

Leonel Agustin Quisama
0 avis
5 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 -45%
Pepperstone-Edge12
1:200
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
190
Bénéfice trades:
93 (48.94%)
Perte trades:
97 (51.05%)
Meilleure transaction:
19.02 USD
Pire transaction:
-35.45 USD
Bénéfice brut:
286.14 USD (247 217 pips)
Perte brute:
-405.86 USD (682 144 pips)
Gains consécutifs maximales:
7 (6.00 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
33.39 USD (5)
Ratio de Sharpe:
-0.11
Activité de trading:
39.38%
Charge de dépôt maximale:
109.26%
Dernier trade:
13 il y a des heures
Trades par semaine:
56
Temps de détention moyen:
3 heures
Facteur de récupération:
-0.77
Longs trades:
99 (52.11%)
Courts trades:
91 (47.89%)
Facteur de profit:
0.71
Rendement attendu:
-0.63 USD
Bénéfice moyen:
3.08 USD
Perte moyenne:
-4.18 USD
Pertes consécutives maximales:
7 (-15.67 USD)
Perte consécutive maximale:
-41.49 USD (5)
Croissance mensuelle:
-44.19%
Algo trading:
1%
Prélèvement par solde:
Absolu:
145.26 USD
Maximal:
156.01 USD (24.82%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
59.95% (156.01 USD)
Par fonds propres:
24.13% (33.16 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 65
BTCUSD 30
GBPUSD 18
USDJPY 10
EURUSD 9
ETHUSD 7
USDCAD 4
GER40 4
AUDJPY 4
NZDUSD 4
SpotCrude 4
NZDCHF 4
AUDNZD 3
AUDUSD 2
EURAUD 2
SpotBrent 2
CADJPY 2
EURCHF 2
GBPAUD 2
AUDCAD 2
USDCHF 2
EURGBP 1
CADCHF 1
GBPCAD 1
GBPCHF 1
CHFJPY 1
EURJPY 1
EURCAD 1
EURNZD 1
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD -4
BTCUSD -54
GBPUSD -16
USDJPY -22
EURUSD -3
ETHUSD 4
USDCAD 4
GER40 7
AUDJPY -5
NZDUSD -7
SpotCrude -4
NZDCHF -12
AUDNZD 4
AUDUSD 0
EURAUD 1
SpotBrent -1
CADJPY 2
EURCHF -4
GBPAUD -5
AUDCAD -8
USDCHF 10
EURGBP -2
CADCHF -6
GBPCAD 1
GBPCHF -3
CHFJPY 4
EURJPY -3
EURCAD 2
EURNZD 3
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 843
BTCUSD -442K
GBPUSD -781
USDJPY -538
EURUSD -188
ETHUSD 9.3K
USDCAD 247
GER40 472
AUDJPY -315
NZDUSD -111
SpotCrude -1.1K
NZDCHF -200
AUDNZD 291
AUDUSD -7
EURAUD 93
SpotBrent -550
CADJPY 113
EURCHF -218
GBPAUD -422
AUDCAD -411
USDCHF 247
EURGBP -68
CADCHF -129
GBPCAD 153
GBPCHF -131
CHFJPY 218
EURJPY -245
EURCAD 327
EURNZD 183
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +19.02 USD
Pire transaction: -35 USD
Gains consécutifs maximales: 5
Pertes consécutives maximales: 5
Bénéfice consécutif maximal: +6.00 USD
Perte consécutive maximale: -15.67 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Pepperstone-Edge12" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pepperstone-Edge08
0.00 × 241
FusionMarkets-Live
0.00 × 89
Exness-Real
0.00 × 3
Axi-US02-Live
0.00 × 4
FBS-Real-12
0.00 × 19
VantageInternational-Demo
0.00 × 77
Fyntura-Live
0.00 × 1
TMGM.TradeMax-Demo
0.00 × 6
Axi.SVG-US10-Live
0.00 × 3
FusionMarkets-Demo
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
Tickmill-Live08
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 1
Weltrade-Live
0.11 × 377
ICMarketsSC-Live19
0.17 × 133
VantageInternational-Live 7
0.20 × 5
ICMarketsSC-Live10
0.22 × 169
ICMarketsSC-Live32
0.38 × 260
Pepperstone-Edge07
0.58 × 33
ICMarketsSC-Live07
0.65 × 1565
ICMarketsSC-Live33
0.77 × 13
Coinexx-Demo
0.80 × 5
ICMarketsSC-Live09
0.89 × 9
ICMarketsSC-Live24
0.90 × 456
Osprey-Live
1.50 × 4
46 plus...
SIEMPREKAIZEN PARA TODOS
Aucun avis
2025.09.24 20:03
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.19 04:10
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.17 19:11
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.17% of days out of 24 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.01 04:30
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.26 13:16
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.26 12:16
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.25 13:14
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.08.25 12:14
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.08.25 02:06
Share of trading days is too low
2025.08.25 02:06
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.25 02:06
High risk of negative slippage when copying deals
2025.08.22 03:57
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.22 03:57
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.22 03:57
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.08.22 03:57
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.22 03:57
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.