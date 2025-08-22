SignauxSections
Mohd Nor Irwan Syah Bin Redzuan Syah

Daddy Sky

Mohd Nor Irwan Syah Bin Redzuan Syah
0 avis
17 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 -99%
HFMarketsGlobal-Live3
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 152
Bénéfice trades:
751 (65.19%)
Perte trades:
401 (34.81%)
Meilleure transaction:
124.20 USD
Pire transaction:
-211.60 USD
Bénéfice brut:
2 274.25 USD (420 483 pips)
Perte brute:
-3 508.02 USD (627 395 pips)
Gains consécutifs maximales:
17 (41.31 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
175.60 USD (2)
Ratio de Sharpe:
0.05
Activité de trading:
8.61%
Charge de dépôt maximale:
146.16%
Dernier trade:
38 il y a des minutes
Trades par semaine:
113
Temps de détention moyen:
15 minutes
Facteur de récupération:
-0.86
Longs trades:
932 (80.90%)
Courts trades:
220 (19.10%)
Facteur de profit:
0.65
Rendement attendu:
-1.07 USD
Bénéfice moyen:
3.03 USD
Perte moyenne:
-8.75 USD
Pertes consécutives maximales:
15 (-32.58 USD)
Perte consécutive maximale:
-893.26 USD (7)
Croissance mensuelle:
-31.76%
Prévision annuelle:
-100.00%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
1 377.00 USD
Maximal:
1 433.01 USD (918.54%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
99.56% (237.88 USD)
Par fonds propres:
83.45% (170.31 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSDr 1141
#BTCUSDr 11
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSDr -1.2K
#BTCUSDr -2
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSDr -26K
#BTCUSDr -180K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +124.20 USD
Pire transaction: -212 USD
Gains consécutifs maximales: 2
Pertes consécutives maximales: 7
Bénéfice consécutif maximal: +41.31 USD
Perte consécutive maximale: -32.58 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "HFMarketsGlobal-Live3" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

0.01 entry with scaling account. low risk trading. focus only XAUUSD instrument. for more info, DM or whatsapp me via +60133450855.
Aucun avis
2025.12.10 12:31
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.10 11:28
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.10 10:28
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.01 07:03
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.01 06:03
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.19 09:39
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.18 17:53
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.13 16:41
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.13 15:41
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.13 13:31
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.13 12:31
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.31 06:48
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.09 18:45
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.09 18:45
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.09 18:45
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.09 17:45
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.09 16:35
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.09 15:35
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.09 14:35
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.09 10:25
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
