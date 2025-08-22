SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Balanced Growth
Agus Nasir

Balanced Growth

Agus Nasir
0 avis
Fiabilité
1 semaine
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 7%
FBS-Real-7
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
38
Bénéfice trades:
22 (57.89%)
Perte trades:
16 (42.11%)
Meilleure transaction:
63.54 USD
Pire transaction:
-39.31 USD
Bénéfice brut:
411.64 USD (3 563 pips)
Perte brute:
-309.75 USD (3 839 pips)
Gains consécutifs maximales:
5 (121.05 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
121.05 USD (5)
Ratio de Sharpe:
0.12
Activité de trading:
5.10%
Charge de dépôt maximale:
31.48%
Dernier trade:
32 il y a quelques jours
Trades par semaine:
0
Temps de détention moyen:
12 heures
Facteur de récupération:
1.00
Longs trades:
23 (60.53%)
Courts trades:
15 (39.47%)
Facteur de profit:
1.33
Rendement attendu:
2.68 USD
Bénéfice moyen:
18.71 USD
Perte moyenne:
-19.36 USD
Pertes consécutives maximales:
3 (-86.60 USD)
Perte consécutive maximale:
-86.60 USD (3)
Croissance mensuelle:
0.00%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
102.16 USD (3.92%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
7.28% (82.04 USD)
Par fonds propres:
15.22% (159.62 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
USDJPY 22
EURJPY 12
USDCHF 4
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
USDJPY 57
EURJPY 19
USDCHF 27
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
USDJPY 32
EURJPY -498
USDCHF 190
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +63.54 USD
Pire transaction: -39 USD
Gains consécutifs maximales: 5
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +121.05 USD
Perte consécutive maximale: -86.60 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FBS-Real-7" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-Live16
0.00 × 2
TradersWay-Live 2
0.00 × 13
EGlobal-Classic3
0.00 × 2
ICTrading-Live29
0.00 × 8
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live09
0.00 × 26
GoMarkets-Real 10
0.00 × 19
XMTrading-Real 11
0.00 × 20
AmanaCapital-Real
0.00 × 3
Exness-Real9
0.00 × 102
BlueberryMarkets-Live2
0.00 × 2
Exness-Real26
0.00 × 1
DooFintech-Live 5
0.00 × 6
RoboForex-ECN
0.00 × 15
MonetaMarkets-Live 6
0.00 × 1
RoboForex-Prime
0.00 × 2
TriveFinancial-Live-2
0.00 × 2
Axi-US06-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 1
VantageInternational-Live 9
0.00 × 1
EquitiSecurities-Live 3
0.00 × 1
HFMarketsSV-Live Server 3
0.00 × 2
TitanFX-06
0.00 × 4
TitanFX-02
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live22
0.00 × 5
127 plus...
1. Sinyal Open Posisi

Buy → saat indikator memberi tanda reversal bawah.

Sell → saat indikator memberi tanda reversal atas.



2. Manajemen Posisi (Locking System)

Jika posisi mengalami floating minus, maka EA akan membuka posisi locking setiap 15 pips.

Locking ini bertingkat, artinya jika harga terus bergerak berlawanan arah, EA akan membuka posisi tambahan di arah sebaliknya setiap 15 pips.



3. Target Profit (All Close)

Semua posisi (baik utama maupun locking) akan ditutup bersamaan (All Close) ketika akumulasi profit total sudah mencapai +10 s/d +15 pips.
Aucun avis
2025.09.24 20:03
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.31 20:14
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.22 19:58
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.22 02:49
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.22 02:49
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
