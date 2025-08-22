- Croissance
Trades:
38
Bénéfice trades:
22 (57.89%)
Perte trades:
16 (42.11%)
Meilleure transaction:
63.54 USD
Pire transaction:
-39.31 USD
Bénéfice brut:
411.64 USD (3 563 pips)
Perte brute:
-309.75 USD (3 839 pips)
Gains consécutifs maximales:
5 (121.05 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
121.05 USD (5)
Ratio de Sharpe:
0.12
Activité de trading:
5.10%
Charge de dépôt maximale:
31.48%
Dernier trade:
32 il y a quelques jours
Trades par semaine:
0
Temps de détention moyen:
12 heures
Facteur de récupération:
1.00
Longs trades:
23 (60.53%)
Courts trades:
15 (39.47%)
Facteur de profit:
1.33
Rendement attendu:
2.68 USD
Bénéfice moyen:
18.71 USD
Perte moyenne:
-19.36 USD
Pertes consécutives maximales:
3 (-86.60 USD)
Perte consécutive maximale:
-86.60 USD (3)
Croissance mensuelle:
0.00%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
102.16 USD (3.92%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
7.28% (82.04 USD)
Par fonds propres:
15.22% (159.62 USD)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|USDJPY
|22
|EURJPY
|12
|USDCHF
|4
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|USDJPY
|57
|EURJPY
|19
|USDCHF
|27
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|USDJPY
|32
|EURJPY
|-498
|USDCHF
|190
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +63.54 USD
Pire transaction: -39 USD
Gains consécutifs maximales: 5
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +121.05 USD
Perte consécutive maximale: -86.60 USD
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FBS-Real-7" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
ICMarketsSC-Live16
|0.00 × 2
|
TradersWay-Live 2
|0.00 × 13
|
EGlobal-Classic3
|0.00 × 2
|
ICTrading-Live29
|0.00 × 8
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live09
|0.00 × 26
|
GoMarkets-Real 10
|0.00 × 19
|
XMTrading-Real 11
|0.00 × 20
|
AmanaCapital-Real
|0.00 × 3
|
Exness-Real9
|0.00 × 102
|
BlueberryMarkets-Live2
|0.00 × 2
|
Exness-Real26
|0.00 × 1
|
DooFintech-Live 5
|0.00 × 6
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 15
|
MonetaMarkets-Live 6
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 2
|
TriveFinancial-Live-2
|0.00 × 2
|
Axi-US06-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 9
|0.00 × 1
|
EquitiSecurities-Live 3
|0.00 × 1
|
HFMarketsSV-Live Server 3
|0.00 × 2
|
TitanFX-06
|0.00 × 4
|
TitanFX-02
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live22
|0.00 × 5
1. Sinyal Open Posisi
Buy → saat indikator memberi tanda reversal bawah.
Sell → saat indikator memberi tanda reversal atas.
2. Manajemen Posisi (Locking System)
Jika posisi mengalami floating minus, maka EA akan membuka posisi locking setiap 15 pips.
Locking ini bertingkat, artinya jika harga terus bergerak berlawanan arah, EA akan membuka posisi tambahan di arah sebaliknya setiap 15 pips.
3. Target Profit (All Close)
Semua posisi (baik utama maupun locking) akan ditutup bersamaan (All Close) ketika akumulasi profit total sudah mencapai +10 s/d +15 pips.
Aucun avis
