Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FBS-Real-7" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-Live16 0.00 × 2 TradersWay-Live 2 0.00 × 13 EGlobal-Classic3 0.00 × 2 ICTrading-Live29 0.00 × 8 ICMarketsSC-Live24 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live09 0.00 × 26 GoMarkets-Real 10 0.00 × 19 XMTrading-Real 11 0.00 × 20 AmanaCapital-Real 0.00 × 3 Exness-Real9 0.00 × 102 BlueberryMarkets-Live2 0.00 × 2 Exness-Real26 0.00 × 1 DooFintech-Live 5 0.00 × 6 RoboForex-ECN 0.00 × 15 MonetaMarkets-Live 6 0.00 × 1 RoboForex-Prime 0.00 × 2 TriveFinancial-Live-2 0.00 × 2 Axi-US06-Live 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live19 0.00 × 1 VantageInternational-Live 9 0.00 × 1 EquitiSecurities-Live 3 0.00 × 1 HFMarketsSV-Live Server 3 0.00 × 2 TitanFX-06 0.00 × 4 TitanFX-02 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live22 0.00 × 5 127 plus...