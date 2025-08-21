SignauxSections
Douglas Felipe Niemeyer

Manche

Douglas Felipe Niemeyer
0 avis
Fiabilité
91 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2024 112%
ActivTradesCorp-Server
1:200
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
4 298
Bénéfice trades:
3 420 (79.57%)
Perte trades:
878 (20.43%)
Meilleure transaction:
6.49 USD
Pire transaction:
-7.90 USD
Bénéfice brut:
1 530.27 USD (832 765 pips)
Perte brute:
-663.91 USD (344 845 pips)
Gains consécutifs maximales:
108 (110.84 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
110.84 USD (108)
Ratio de Sharpe:
0.22
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
6.89%
Dernier trade:
19 il y a des heures
Trades par semaine:
26
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
7.01
Longs trades:
4 203 (97.79%)
Courts trades:
95 (2.21%)
Facteur de profit:
2.30
Rendement attendu:
0.20 USD
Bénéfice moyen:
0.45 USD
Perte moyenne:
-0.76 USD
Pertes consécutives maximales:
29 (-32.93 USD)
Perte consécutive maximale:
-93.69 USD (23)
Croissance mensuelle:
10.16%
Prévision annuelle:
124.14%
Algo trading:
91%
Prélèvement par solde:
Absolu:
4.82 USD
Maximal:
123.55 USD (6.60%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
10.45% (123.55 USD)
Par fonds propres:
31.09% (325.46 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
Bra50Apr24 921
Bra50Feb24 877
Bra50Jun24 772
Bra50Oct24 465
Bra50Dec24 250
Bra50Oct25 229
Bra50Aug24 225
Bra50 201
Bra50Aug25 173
Bra50Jun25 109
Bra50Apr25 76
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
Bra50Apr24 117
Bra50Feb24 100
Bra50Jun24 83
Bra50Oct24 110
Bra50Dec24 109
Bra50Oct25 219
Bra50Aug24 37
Bra50 -5
Bra50Aug25 41
Bra50Jun25 63
Bra50Apr25 -8
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
Bra50Apr24 59K
Bra50Feb24 50K
Bra50Jun24 43K
Bra50Oct24 61K
Bra50Dec24 64K
Bra50Oct25 119K
Bra50Aug24 21K
Bra50 15K
Bra50Aug25 24K
Bra50Jun25 36K
Bra50Apr25 -5K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +6.49 USD
Pire transaction: -8 USD
Gains consécutifs maximales: 108
Pertes consécutives maximales: 23
Bénéfice consécutif maximal: +110.84 USD
Perte consécutive maximale: -32.93 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ActivTradesCorp-Server" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ActivTradesCorp-Server
1.42 × 27801
Manche é a estratégia operacional Mista (automatizada + manual), onde operamos comprados e e hedgeados nos mercados de índices em operações de swing trade
Aucun avis
2025.09.25 13:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 22:17
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 13:08
No swaps are charged
2025.09.23 13:08
No swaps are charged
2025.09.17 19:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 18:11
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 15:57
No swaps are charged on the signal account
2025.09.14 14:32
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.05 15:03
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.04 21:11
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.04 13:56
No swaps are charged
2025.09.04 13:56
No swaps are charged
2025.09.03 19:00
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.25 18:29
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.21 21:42
No swaps are charged on the signal account
2025.08.21 21:42
Too frequent deals may negatively impact copying results
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Manche
30 USD par mois
112%
0
0
USD
1K
USD
91
91%
4 298
79%
100%
2.30
0.20
USD
31%
1:200
