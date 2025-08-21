SignauxSections
Ahmad Sidik

Artha Swastika

Ahmad Sidik
0 avis
Fiabilité
5 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 8%
FBS-Real-8
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
41
Bénéfice trades:
25 (60.97%)
Perte trades:
16 (39.02%)
Meilleure transaction:
21.24 USD
Pire transaction:
-15.26 USD
Bénéfice brut:
182.60 USD (14 411 pips)
Perte brute:
-105.83 USD (8 558 pips)
Gains consécutifs maximales:
16 (116.87 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
116.87 USD (16)
Ratio de Sharpe:
0.20
Activité de trading:
3.91%
Charge de dépôt maximale:
6.67%
Dernier trade:
19 il y a des heures
Trades par semaine:
9
Temps de détention moyen:
6 heures
Facteur de récupération:
1.35
Longs trades:
37 (90.24%)
Courts trades:
4 (9.76%)
Facteur de profit:
1.73
Rendement attendu:
1.87 USD
Bénéfice moyen:
7.30 USD
Perte moyenne:
-6.61 USD
Pertes consécutives maximales:
6 (-56.80 USD)
Perte consécutive maximale:
-56.80 USD (6)
Croissance mensuelle:
7.52%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
56.37 USD
Maximal:
56.80 USD (5.56%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
5.56% (56.80 USD)
Par fonds propres:
4.16% (41.71 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 37
EURUSD 1
USDJPY 1
GBPUSD 1
AUDUSD 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 70
EURUSD 0
USDJPY 3
GBPUSD 2
AUDUSD 0
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 5.7K
EURUSD 4
USDJPY 54
GBPUSD 41
AUDUSD 9
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +21.24 USD
Pire transaction: -15 USD
Gains consécutifs maximales: 16
Pertes consécutives maximales: 6
Bénéfice consécutif maximal: +116.87 USD
Perte consécutive maximale: -56.80 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FBS-Real-8" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

FxPro.com-Real06
0.00 × 2
ICMarkets-Live08
0.00 × 2
EGlobal-Cent5
0.00 × 4
ICMarkets-Live01
0.00 × 3
Alpari-Standard3
0.00 × 2
Ava-Real 1
0.00 × 2
FPMarkets-Live2
0.00 × 4
Pepperstone-Edge01
0.00 × 13
XMTrading-Real 34
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live33
0.00 × 14
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 14
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
Pepperstone-Edge07
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 8
RoboForex-ProCent-3
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live04
0.00 × 1
XMAU-Real 20
0.00 × 2
ICMarkets-Live20
0.00 × 2
TrioMarkets-Live Server
0.00 × 27
ILQAu-A1 Live
0.13 × 16
Pepperstone-Edge03
0.22 × 9
Tradestone-Real-1
0.25 × 4
Tickmill-Live05
0.29 × 564
FBS-Real-9
0.29 × 38
LiteFinance-ECN2.com
0.33 × 6
158 plus...
NOTE : "Signal Tidak untuk diCopy"

Beberapa rule memerlukan ping ke-server yang sangat rendah karena me-modifikasi order realtime dengan frekuensi tinggi.

Karena beberapa rule itu merupakan EA yang trading saat Event News High Impact.

dikhawatirkan tejadi Delay dari akun Master ke akun Client yang justru berpotensi merugikan pihak client.

STRATEGY DIGUNAKAN :

Martingale
 NO
Hedging
 NO
Grid
 NO
Arbitrage NO
News Trading
 YES
Breakout YES

Stop Loss ,Take Profit,Trailling & Break Event di setiap  transaksi,
100% automated.


  • Tidak Menjual Kelas.
  • Tidak Memiliki Grup + Tidak Menjual Grup Premium.
  • Tidak Menjual Expert Advisor Kami.
  • Tidak Membuka Jasa Pembuatan EA.

Semoga Trading Anda Profit Selalu.
Salam Hangat.

Automatic Trader



Aucun avis
2025.09.22 07:12
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.21 20:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.15 17:09
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.15 17:09
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.15 15:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.08 05:55
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.29 16:12
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.26 00:43
Share of trading days is too low
2025.08.26 00:43
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.25 23:43
Share of trading days is too low
2025.08.25 23:43
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.21 07:00
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.21 07:00
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.21 07:00
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.08.21 07:00
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.21 07:00
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
