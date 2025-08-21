SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / JON TRADER 89
Gusti Muhammad Sahibul Wahyu

JON TRADER 89

Gusti Muhammad Sahibul Wahyu
0 avis
9 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2025 -30%
Oval-Live
1:100
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
210
Bénéfice trades:
165 (78.57%)
Perte trades:
45 (21.43%)
Meilleure transaction:
3 829.00 USD
Pire transaction:
-7 839.40 USD
Bénéfice brut:
39 980.36 USD (378 106 pips)
Perte brute:
-46 073.71 USD (423 050 pips)
Gains consécutifs maximales:
47 (2 878.56 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
5 553.70 USD (2)
Ratio de Sharpe:
-0.00
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
226.85%
Dernier trade:
8 il y a des heures
Trades par semaine:
50
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
-0.28
Longs trades:
121 (57.62%)
Courts trades:
89 (42.38%)
Facteur de profit:
0.87
Rendement attendu:
-29.02 USD
Bénéfice moyen:
242.31 USD
Perte moyenne:
-1 023.86 USD
Pertes consécutives maximales:
5 (-347.47 USD)
Perte consécutive maximale:
-20 925.90 USD (3)
Croissance mensuelle:
-39.66%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
10 264.05 USD
Maximal:
21 392.13 USD (65.05%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
69.12% (21 392.13 USD)
Par fonds propres:
99.52% (16 452.10 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD.Lcm 188
USDJPY.Lcm 13
GBPJPY.Lcm 6
USOIL.Lcm 2
CHFJPY.Lcm 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD.Lcm -6.3K
USDJPY.Lcm 1
GBPJPY.Lcm 147
USOIL.Lcm 105
CHFJPY.Lcm -25
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD.Lcm -46K
USDJPY.Lcm -919
GBPJPY.Lcm 1K
USOIL.Lcm 1.1K
CHFJPY.Lcm -144
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +3 829.00 USD
Pire transaction: -7 839 USD
Gains consécutifs maximales: 2
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +2 878.56 USD
Perte consécutive maximale: -347.47 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Oval-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

I, Jon Trader, am an individual trader, who focuses on building a trading portfolio for consistent equity growth every month.
Aucun avis
2025.10.15 16:17
High current drawdown in 98% indicates the absence of risk limitation
2025.10.15 15:17
High current drawdown in 93% indicates the absence of risk limitation
2025.10.15 09:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.09 17:33
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.09 17:33
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.29 15:12
A large drawdown may occur on the account again
2025.08.29 12:04
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.08.29 12:04
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.08.29 12:04
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.29 10:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.28 14:17
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.08.28 12:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.28 11:57
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.08.26 00:43
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.21 03:52
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.21 03:52
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
