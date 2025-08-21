Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FBS-Real-4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarkets-Live07 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live25 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live22 0.00 × 1 FPMarkets-Live2 0.00 × 1 FXCM-USDReal03 0.00 × 4 Tickmill-Live05 0.00 × 1 OctaFX-Real10 0.00 × 1 FBS-Real-1 0.00 × 3 ICMarketsSC-Live27 0.00 × 3 Tickmill-Live09 0.00 × 1 RoboForex-Prime 0.00 × 1 TeleTrade-NoDealingDesk 0.00 × 1 InvestAZ-REAL 0.00 × 1 TMGM.TradeMax-Live8 0.00 × 7 ICMarketsSC-Live31 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live06 0.00 × 2 PowerTrade-Real 0.00 × 1 Ava-Real 3 0.00 × 1 HermesMarket-LIVE 0.00 × 1 AUSForex-Live 0.00 × 1 PepperstoneUK-Edge10 0.00 × 1 ICMarkets-Live18 0.00 × 1 ICMarkets-Live05 0.00 × 7 EvolveMarkets-MT4 Live Server 0.00 × 4 Darwinex-Live 0.00 × 1 164 plus... Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire Pour voir les trades en temps réel, veuillezou