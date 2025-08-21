SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / MASCOTA 4FS FENGER
Ery Ersad Wahyu Djunaedi

MASCOTA 4FS FENGER

Ery Ersad Wahyu Djunaedi
0 avis
Fiabilité
66 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 35 USD par mois
croissance depuis 2024 33%
FBS-Real-4
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
121
Bénéfice trades:
98 (80.99%)
Perte trades:
23 (19.01%)
Meilleure transaction:
826.20 USD
Pire transaction:
-701.04 USD
Bénéfice brut:
3 458.15 USD (27 689 pips)
Perte brute:
-1 556.44 USD (10 499 pips)
Gains consécutifs maximales:
25 (408.35 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
964.20 USD (7)
Ratio de Sharpe:
0.11
Activité de trading:
44.34%
Charge de dépôt maximale:
3.85%
Dernier trade:
2 il y a quelques jours
Trades par semaine:
1
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
2.05
Longs trades:
72 (59.50%)
Courts trades:
49 (40.50%)
Facteur de profit:
2.22
Rendement attendu:
15.72 USD
Bénéfice moyen:
35.29 USD
Perte moyenne:
-67.67 USD
Pertes consécutives maximales:
2 (-262.98 USD)
Perte consécutive maximale:
-701.04 USD (1)
Croissance mensuelle:
5.78%
Prévision annuelle:
70.13%
Algo trading:
98%
Prélèvement par solde:
Absolu:
798.42 USD
Maximal:
926.02 USD (81.26%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
79.27% (926.02 USD)
Par fonds propres:
4.53% (16.05 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GBPUSD 121
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GBPUSD 1.9K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GBPUSD 17K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +826.20 USD
Pire transaction: -701 USD
Gains consécutifs maximales: 7
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +408.35 USD
Perte consécutive maximale: -262.98 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FBS-Real-4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarkets-Live07
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live22
0.00 × 1
FPMarkets-Live2
0.00 × 1
FXCM-USDReal03
0.00 × 4
Tickmill-Live05
0.00 × 1
OctaFX-Real10
0.00 × 1
FBS-Real-1
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 3
Tickmill-Live09
0.00 × 1
RoboForex-Prime
0.00 × 1
TeleTrade-NoDealingDesk
0.00 × 1
InvestAZ-REAL
0.00 × 1
TMGM.TradeMax-Live8
0.00 × 7
ICMarketsSC-Live31
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live06
0.00 × 2
PowerTrade-Real
0.00 × 1
Ava-Real 3
0.00 × 1
HermesMarket-LIVE
0.00 × 1
AUSForex-Live
0.00 × 1
PepperstoneUK-Edge10
0.00 × 1
ICMarkets-Live18
0.00 × 1
ICMarkets-Live05
0.00 × 7
EvolveMarkets-MT4 Live Server
0.00 × 4
Darwinex-Live
0.00 × 1
164 plus...
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
follow trend metod w/ bollinger
Aucun avis
2025.09.11 10:40
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.02 07:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.21 08:11
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 0.48% of days out of 421 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.21 08:11
A large drawdown may occur on the account again
2025.08.21 03:52
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
MASCOTA 4FS FENGER
35 USD par mois
33%
0
0
USD
300
USD
66
98%
121
80%
44%
2.22
15.72
USD
79%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.