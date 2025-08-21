SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / VolumeHedger EA GOLD Lydians TrCatch
Huseyin Furkan Ozturk

VolumeHedger EA GOLD Lydians TrCatch

Huseyin Furkan Ozturk
0 avis
Fiabilité
6 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 90 USD par mois
croissance depuis 2025 57%
PUPrime-Live2
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
69
Bénéfice trades:
51 (73.91%)
Perte trades:
18 (26.09%)
Meilleure transaction:
49.92 USD
Pire transaction:
-26.16 USD
Bénéfice brut:
485.70 USD (28 223 pips)
Perte brute:
-274.40 USD (23 525 pips)
Gains consécutifs maximales:
6 (44.34 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
67.31 USD (5)
Ratio de Sharpe:
0.20
Activité de trading:
27.37%
Charge de dépôt maximale:
15.49%
Dernier trade:
19 il y a des minutes
Trades par semaine:
15
Temps de détention moyen:
3 heures
Facteur de récupération:
5.34
Longs trades:
35 (50.72%)
Courts trades:
34 (49.28%)
Facteur de profit:
1.77
Rendement attendu:
3.06 USD
Bénéfice moyen:
9.52 USD
Perte moyenne:
-15.24 USD
Pertes consécutives maximales:
2 (-39.54 USD)
Perte consécutive maximale:
-39.54 USD (2)
Croissance mensuelle:
36.89%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
35.10 USD
Maximal:
39.54 USD (12.99%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
12.99% (39.54 USD)
Par fonds propres:
7.44% (21.66 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD.s 69
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD.s 211
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD.s 4.7K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +49.92 USD
Pire transaction: -26 USD
Gains consécutifs maximales: 5
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +44.34 USD
Perte consécutive maximale: -39.54 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "PUPrime-Live2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

This signal is generated by the VolumeHedger EA.
It combines a hedging strategy with a martingale strategy and starts a trade series at the most optimal times.
A fixed monthly return is targeted, but it carries a high risk of significant loss. 
  • Expected Monthly Profit: 30%
  • Amount of Loss: 50%
  • Min Required Deposit: 600$
  • Used Strategies: Lydians + TrendCatcher(added at 08.09.2025)
It is shared for the purpose of promoting the EA.
Personalized set files with similar performance are prepared for those who purchase the product.



Aucun avis
2025.09.24 14:35
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.22 01:42
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.05 00:18
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.22 14:50
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.21 11:11
Share of trading days is too low
2025.08.21 11:11
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.21 00:43
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.21 00:43
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.21 00:43
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.08.21 00:43
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.21 00:43
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
VolumeHedger EA GOLD Lydians TrCatch
90 USD par mois
57%
0
0
USD
623
USD
6
100%
69
73%
27%
1.77
3.06
USD
13%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.