Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Tickmill-Live04" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarkets-Live17 0.00 × 4 LQDLtd-Live02 0.00 × 1 Tickmill-Live09 0.00 × 2 Pepperstone-Edge02 0.00 × 1 Pepperstone-Edge01 0.00 × 1 FPMarkets-Live2 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live12 0.00 × 4 ICMarketsSC-Live03 0.00 × 1 Tradeview-Live 0.00 × 1 Pepperstone-Demo01 0.00 × 2 VantageFXInternational-Live 2 0.00 × 2 Tickmill-Live05 0.42 × 161 ICMarketsSC-Live09 0.46 × 74 Tickmill-Live10 0.50 × 6 EurotradeSA-Live01 0.60 × 5 ATCBrokers-Live 1 0.67 × 3 TMGM.TradeMax-Live3 0.69 × 74 Tickmill-Live02 0.79 × 1257 Tickmill-Live 0.85 × 814 Tickmill-Live04 0.90 × 400 ICMarketsSC-Live06 0.94 × 500 ICMarketsSC-Live15 0.99 × 958 ICMarkets-Live10 1.00 × 1 TitanFX-05 1.00 × 1 ICMarkets-Live07 1.03 × 419 59 plus... Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire Pour voir les trades en temps réel, veuillezou