Demetrius De Souza Nascimento

Tio Patinhas

Demetrius De Souza Nascimento
0 avis
Fiabilité
10 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 13%
ATFXGM21-Live
1:200
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
69
Bénéfice trades:
57 (82.60%)
Perte trades:
12 (17.39%)
Meilleure transaction:
24.40 USD
Pire transaction:
-26.27 USD
Bénéfice brut:
203.70 USD (16 678 pips)
Perte brute:
-144.33 USD (8 893 pips)
Gains consécutifs maximales:
15 (36.61 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
66.64 USD (14)
Ratio de Sharpe:
0.17
Activité de trading:
91.04%
Charge de dépôt maximale:
9.36%
Dernier trade:
1 une heure avant
Trades par semaine:
12
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
0.81
Longs trades:
37 (53.62%)
Courts trades:
32 (46.38%)
Facteur de profit:
1.41
Rendement attendu:
0.86 USD
Bénéfice moyen:
3.57 USD
Perte moyenne:
-12.03 USD
Pertes consécutives maximales:
4 (-72.86 USD)
Perte consécutive maximale:
-72.86 USD (4)
Croissance mensuelle:
1.32%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
19.47 USD
Maximal:
73.46 USD (23.40%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
10.36% (74.06 USD)
Par fonds propres:
9.07% (64.73 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURAUD 8
EURUSD.c 7
GBPAUD 5
AUDJPY.c 4
GBPUSD 4
GBPCAD.c 3
CHFJPY.c 3
EURJPY.c 3
USDJPY 3
CHFJPY 3
USDCAD 3
EURNZD.c 2
GBPJPY.c 2
GBPCHF 2
USDCHF 2
EURCHF 2
AUDCAD 2
EURUSD 2
EURAUD.c 1
NZDCHF.c 1
CADJPY.c 1
GBPUSD.c 1
EURCAD 1
GBPCAD 1
GBPNZD 1
EURJPY 1
CADJPY 1
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURAUD -82
EURUSD.c 7
GBPAUD 18
AUDJPY.c 5
GBPUSD 30
GBPCAD.c 4
CHFJPY.c 5
EURJPY.c 5
USDJPY 16
CHFJPY -10
USDCAD 7
EURNZD.c 2
GBPJPY.c 6
GBPCHF -24
USDCHF 10
EURCHF 5
AUDCAD 9
EURUSD 8
EURAUD.c 3
NZDCHF.c 2
CADJPY.c 1
GBPUSD.c 3
EURCAD 3
GBPCAD 8
GBPNZD 9
EURJPY 11
CADJPY 2
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURAUD -5.9K
EURUSD.c 820
GBPAUD 1.5K
AUDJPY.c 772
GBPUSD 1.6K
GBPCAD.c 328
CHFJPY.c 787
EURJPY.c 920
USDJPY 1.2K
CHFJPY -700
USDCAD 552
EURNZD.c 480
GBPJPY.c 940
GBPCHF -1K
USDCHF 471
EURCHF 243
AUDCAD 653
EURUSD 415
EURAUD.c 466
NZDCHF.c 159
CADJPY.c 222
GBPUSD.c 276
EURCAD 262
GBPCAD 546
GBPNZD 787
EURJPY 841
CADJPY 135
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +24.40 USD
Pire transaction: -26 USD
Gains consécutifs maximales: 14
Pertes consécutives maximales: 4
Bénéfice consécutif maximal: +36.61 USD
Perte consécutive maximale: -72.86 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ATFXGM21-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Longo Prazo
Aucun avis
2025.09.25 13:35
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.22 20:51
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.69% of days out of 64 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.22 09:12
No swaps are charged
2025.09.22 09:12
No swaps are charged
2025.09.18 16:18
No swaps are charged on the signal account
2025.09.02 02:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.01 06:38
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.65% of days out of 43 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.29 07:54
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.27 15:27
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.63% of days out of 38 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.22 14:50
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.20 23:43
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.20 23:43
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Tio Patinhas
30 USD par mois
13%
0
0
USD
712
USD
10
0%
69
82%
91%
1.41
0.86
USD
10%
1:200
Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.