Lazaro Da Costa Cordeiro

B2MissionRobot

Lazaro Da Costa Cordeiro
0 avis
2 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 -6%
Axi-US51-Live
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
504
Bénéfice trades:
188 (37.30%)
Perte trades:
316 (62.70%)
Meilleure transaction:
15.12 USD
Pire transaction:
-16.17 USD
Bénéfice brut:
297.23 USD (10 904 125 pips)
Perte brute:
-325.56 USD (26 989 pips)
Gains consécutifs maximales:
8 (14.37 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
25.29 USD (5)
Ratio de Sharpe:
-0.02
Activité de trading:
35.73%
Charge de dépôt maximale:
11.54%
Dernier trade:
28 il y a quelques jours
Trades par semaine:
0
Temps de détention moyen:
10 heures
Facteur de récupération:
-0.41
Longs trades:
233 (46.23%)
Courts trades:
271 (53.77%)
Facteur de profit:
0.91
Rendement attendu:
-0.06 USD
Bénéfice moyen:
1.58 USD
Perte moyenne:
-1.03 USD
Pertes consécutives maximales:
110 (-12.82 USD)
Perte consécutive maximale:
-34.23 USD (11)
Croissance mensuelle:
-3.72%
Algo trading:
57%
Prélèvement par solde:
Absolu:
36.50 USD
Maximal:
68.51 USD (12.74%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
12.74% (68.51 USD)
Par fonds propres:
10.81% (56.29 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
USDCAD 159
EURUSD 130
GBPUSD 40
EURCAD 9
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
USDCAD -3
EURUSD -9
GBPUSD 18
EURCAD 11
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
USDCAD 939
EURUSD 146
GBPUSD 1.4K
EURCAD 690
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +15.12 USD
Pire transaction: -16 USD
Gains consécutifs maximales: 5
Pertes consécutives maximales: 11
Bénéfice consécutif maximal: +14.37 USD
Perte consécutive maximale: -12.82 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Axi-US51-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

O Robot B2Mission opera com base em correlacao de pares entrando em suply e demand variando de ativos e lotes conforme sinais de analise gráfica matematica. Robo ideal para mesas proprietárias.
Aucun avis
2025.09.14 14:32
No swaps are charged
2025.09.14 14:32
No swaps are charged
2025.09.12 07:41
No swaps are charged on the signal account
2025.09.05 10:17
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.04 13:56
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.25 19:29
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.20 23:43
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

