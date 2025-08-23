SignauxSections
Helisson Barbosa De Oliveira

HxauFX

Helisson Barbosa De Oliveira
0 avis
15 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 -62%
Exness-MT5Real11
1:200
  • Croissance
  • Solde
Le style de trading a changé. Une partie de l'histoire n'est pas incluse dans les statistiques. Comment la croissance des signaux est-elle calculée ?
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
328
Bénéfice trades:
311 (94.81%)
Perte trades:
17 (5.18%)
Meilleure transaction:
216.84 USD
Pire transaction:
-1 563.09 USD
Bénéfice brut:
7 837.99 USD (1 905 463 pips)
Perte brute:
-6 788.32 USD (840 717 pips)
Gains consécutifs maximales:
167 (4 985.40 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
4 985.40 USD (167)
Ratio de Sharpe:
0.15
Activité de trading:
85.25%
Charge de dépôt maximale:
105.32%
Dernier trade:
12 il y a des minutes
Trades par semaine:
69
Temps de détention moyen:
13 heures
Facteur de récupération:
0.21
Longs trades:
307 (93.60%)
Courts trades:
21 (6.40%)
Facteur de profit:
1.15
Rendement attendu:
3.20 USD
Bénéfice moyen:
25.20 USD
Perte moyenne:
-399.31 USD
Pertes consécutives maximales:
5 (-5 062.40 USD)
Perte consécutive maximale:
-5 062.40 USD (5)
Croissance mensuelle:
-85.11%
Prévision annuelle:
-100.00%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
102.91 USD
Maximal:
5 088.31 USD (98.13%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
97.33% (5 088.31 USD)
Par fonds propres:
89.49% (1 547.07 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 217
BTCUSD 46
USOIL 44
GBPJPY 7
USDJPY 4
GBPUSD 3
EURJPY 2
CHFJPY 2
USDZAR 1
NZDJPY 1
NZDUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD -936
BTCUSD 759
USOIL 1.1K
GBPJPY 43
USDJPY 9
GBPUSD 7
EURJPY 2
CHFJPY 5
USDZAR 14
NZDJPY 2
NZDUSD 2
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 76K
BTCUSD 976K
USOIL 9.7K
GBPJPY 1.1K
USDJPY -1K
GBPUSD 656
EURJPY -364
CHFJPY 273
USDZAR 2.7K
NZDJPY 32
NZDUSD 201
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +216.84 USD
Pire transaction: -1 563 USD
Gains consécutifs maximales: 167
Pertes consécutives maximales: 5
Bénéfice consécutif maximal: +4 985.40 USD
Perte consécutive maximale: -5 062.40 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-MT5Real11" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Exness-MT5Real6
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 2
VantageInternational-Live
0.03 × 92
Exness-MT5Real
0.23 × 22
FusionMarkets-Live
0.40 × 63
ICMarketsSC-MT5-2
1.34 × 44
ZeroMarkets-Live-1
2.70 × 146
XMTrading-MT5 3
5.00 × 100
Exness-MT5Real11
5.44 × 135
RoboForex-Pro
6.67 × 294
HFMarketsGlobal-Live4
7.50 × 6
DerivVU-Server
7.67 × 18
DerivBVI-Server
7.67 × 18
RoboForex-ECN
8.00 × 1
DerivSVG-Server
11.62 × 65
DerivSVG-Server-02
17.00 × 30
Exness-MT5Real22
24.00 × 1
2025.09.25 14:35
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.25 13:35
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.25 12:35
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.25 11:35
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.25 11:14
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.24 21:03
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 20:03
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 15:49
High current drawdown in 42% indicates the absence of risk limitation
2025.09.19 02:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.19 01:57
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.19 00:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 23:44
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 16:18
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 15:18
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.03 15:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.01 07:38
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.01 02:30
A large drawdown may occur on the account again
2025.08.29 15:12
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.08.27 12:27
No swaps are charged
2025.08.27 12:27
No swaps are charged
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
HxauFX
30 USD par mois
-62%
0
0
USD
1.7K
USD
15
0%
328
94%
85%
1.15
3.20
USD
97%
1:200
