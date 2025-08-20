SignauxSections
Mohamed Naeem Ali

Logaby VT

Mohamed Naeem Ali
0 avis
Fiabilité
7 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 111 USD par mois
croissance depuis 2025 67%
VTMarkets-Live 2
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
180
Bénéfice trades:
127 (70.55%)
Perte trades:
53 (29.44%)
Meilleure transaction:
125.55 USD
Pire transaction:
-48.15 USD
Bénéfice brut:
1 257.70 USD (43 284 pips)
Perte brute:
-594.37 USD (31 319 pips)
Gains consécutifs maximales:
10 (54.32 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
171.23 USD (7)
Ratio de Sharpe:
0.22
Activité de trading:
27.39%
Charge de dépôt maximale:
28.96%
Dernier trade:
9 il y a des heures
Trades par semaine:
23
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
4.37
Longs trades:
92 (51.11%)
Courts trades:
88 (48.89%)
Facteur de profit:
2.12
Rendement attendu:
3.69 USD
Bénéfice moyen:
9.90 USD
Perte moyenne:
-11.21 USD
Pertes consécutives maximales:
4 (-151.67 USD)
Perte consécutive maximale:
-151.67 USD (4)
Croissance mensuelle:
45.52%
Algo trading:
78%
Prélèvement par solde:
Absolu:
19.72 USD
Maximal:
151.73 USD (8.98%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
9.19% (152.12 USD)
Par fonds propres:
32.37% (485.66 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD-ECN 154
GBPCHF-ECN 8
GBPJPY-ECN 7
GBPUSD-ECN 5
GBPCAD-ECN 4
GBPAUD-ECN 1
GBPNZD-ECN 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD-ECN 649
GBPCHF-ECN 22
GBPJPY-ECN 41
GBPUSD-ECN 11
GBPCAD-ECN -21
GBPAUD-ECN -12
GBPNZD-ECN -27
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD-ECN 12K
GBPCHF-ECN 1.8K
GBPJPY-ECN 6.1K
GBPUSD-ECN 1.2K
GBPCAD-ECN -2.9K
GBPAUD-ECN -1.9K
GBPNZD-ECN -4.6K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +125.55 USD
Pire transaction: -48 USD
Gains consécutifs maximales: 7
Pertes consécutives maximales: 4
Bénéfice consécutif maximal: +54.32 USD
Perte consécutive maximale: -151.67 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "VTMarkets-Live 2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Aucun avis
2025.09.24 23:17
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.24 23:17
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.24 22:17
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.23 01:04
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.21 23:27
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.18 01:41
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.15 14:57
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.10 22:40
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.10 01:11
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.09 11:21
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.09 03:14
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.09 02:14
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.08 01:29
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.05 10:17
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.02 05:19
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.01 10:42
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.31 23:22
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.31 22:14
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.29 01:39
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.28 13:17
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
