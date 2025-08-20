SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / Laikepvohan
Van Tuan Vu

Laikepvohan

Van Tuan Vu
0 avis
Fiabilité
9 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 6%
Exness-MT5Real31
1:200
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
148
Bénéfice trades:
54 (36.48%)
Perte trades:
94 (63.51%)
Meilleure transaction:
98.54 USD
Pire transaction:
-51.10 USD
Bénéfice brut:
2 141.60 USD (241 547 pips)
Perte brute:
-2 043.67 USD (185 933 pips)
Gains consécutifs maximales:
6 (305.66 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
305.66 USD (6)
Ratio de Sharpe:
0.05
Activité de trading:
54.78%
Charge de dépôt maximale:
91.11%
Dernier trade:
18 il y a des heures
Trades par semaine:
26
Temps de détention moyen:
10 heures
Facteur de récupération:
0.12
Longs trades:
44 (29.73%)
Courts trades:
104 (70.27%)
Facteur de profit:
1.05
Rendement attendu:
0.66 USD
Bénéfice moyen:
39.66 USD
Perte moyenne:
-21.74 USD
Pertes consécutives maximales:
17 (-477.39 USD)
Perte consécutive maximale:
-477.39 USD (17)
Croissance mensuelle:
-33.37%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
31.62 USD
Maximal:
803.76 USD (60.29%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
47.29% (803.76 USD)
Par fonds propres:
4.32% (43.75 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 54
GBPUSD 19
EURUSD 17
USDJPY 12
NZDUSD 9
USDCAD 6
GBPNZD 4
CHFJPY 4
EURCAD 4
AUDUSD 3
AUDCAD 3
EURNZD 2
GBPJPY 2
NZDJPY 2
AUDJPY 2
EURJPY 2
GBPAUD 1
EURGBP 1
NZDCHF 1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 279
GBPUSD 39
EURUSD -5
USDJPY 25
NZDUSD 46
USDCAD -56
GBPNZD -65
CHFJPY -2
EURCAD -14
AUDUSD -62
AUDCAD -67
EURNZD -46
GBPJPY -46
NZDJPY 7
AUDJPY 28
EURJPY -69
GBPAUD 18
EURGBP 56
NZDCHF 32
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 64K
GBPUSD -1.5K
EURUSD -416
USDJPY 621
NZDUSD -383
USDCAD -271
GBPNZD -1.7K
CHFJPY -277
EURCAD -303
AUDUSD -273
AUDCAD -225
EURNZD -2K
GBPJPY -1.3K
NZDJPY -49
AUDJPY -215
EURJPY -574
GBPAUD 164
EURGBP 318
NZDCHF 230
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +98.54 USD
Pire transaction: -51 USD
Gains consécutifs maximales: 6
Pertes consécutives maximales: 17
Bénéfice consécutif maximal: +305.66 USD
Perte consécutive maximale: -477.39 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-MT5Real31" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Exness-MT5Real
0.00 × 5
Exness-MT5Real31
0.00 × 3
TitanFX-MT5-01
0.00 × 1
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Aucun avis
2025.09.24 15:49
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.24 09:22
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.01 07:38
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.29 19:20
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.08.25 13:14
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.08.25 13:14
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.25 10:14
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.08.25 10:14
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.25 08:21
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:100 - 1:200
2025.08.22 14:50
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.08.22 14:50
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.20 15:18
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Laikepvohan
30 USD par mois
6%
0
0
USD
848
USD
9
0%
148
36%
55%
1.04
0.66
USD
47%
1:200
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.