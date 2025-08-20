SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Apocalypse
Khor Yeaw Khoing

Apocalypse

Khor Yeaw Khoing
0 avis
Fiabilité
6 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 35 USD par mois
croissance depuis 2025 76%
BlueberryMarkets-Live2
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
898
Bénéfice trades:
798 (88.86%)
Perte trades:
100 (11.14%)
Meilleure transaction:
1 271.43 USD
Pire transaction:
-1 327.26 USD
Bénéfice brut:
7 452.39 USD (1 397 637 pips)
Perte brute:
-6 609.92 USD (1 283 790 pips)
Gains consécutifs maximales:
67 (119.27 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
1 293.19 USD (41)
Ratio de Sharpe:
0.03
Activité de trading:
98.86%
Charge de dépôt maximale:
49.76%
Dernier trade:
19 il y a des minutes
Trades par semaine:
173
Temps de détention moyen:
20 heures
Facteur de récupération:
0.63
Longs trades:
477 (53.12%)
Courts trades:
421 (46.88%)
Facteur de profit:
1.13
Rendement attendu:
0.94 USD
Bénéfice moyen:
9.34 USD
Perte moyenne:
-66.10 USD
Pertes consécutives maximales:
6 (-0.57 USD)
Perte consécutive maximale:
-1 327.26 USD (1)
Croissance mensuelle:
44.92%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
694.90 USD
Maximal:
1 338.75 USD (81.44%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
81.44% (1 338.75 USD)
Par fonds propres:
72.28% (1 646.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
NAS100 516
EURUSD 382
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
NAS100 586
EURUSD 257
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
NAS100 117K
EURUSD -4.2K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +1 271.43 USD
Pire transaction: -1 327 USD
Gains consécutifs maximales: 41
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +119.27 USD
Perte consécutive maximale: -0.57 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "BlueberryMarkets-Live2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pepperstone-Demo02
0.00 × 4
BlueberryMarkets-Live2
16.75 × 119
Aucun avis
2025.09.26 06:40
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.24 21:03
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.22 00:42
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.19 23:54
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.17 21:26
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.17 20:11
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.17 19:11
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.17 18:11
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.15 15:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.15 14:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.15 09:33
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.11 07:25
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 05:10
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 00:55
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.10 18:25
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.09.10 10:55
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.10 09:40
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.10 02:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.09 23:57
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.09 22:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.