Han Ming Zhan

ZRZ666

Han Ming Zhan
0 avis
Fiabilité
23 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 37%
CPTMarkets-Live01
1:500
  • Croissance
  • Solde
Le style de trading a changé. Une partie de l'histoire n'est pas incluse dans les statistiques. Comment la croissance des signaux est-elle calculée ?
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
215
Bénéfice trades:
173 (80.46%)
Perte trades:
42 (19.53%)
Meilleure transaction:
118.40 USD
Pire transaction:
-579.00 USD
Bénéfice brut:
2 760.27 USD (82 478 pips)
Perte brute:
-3 421.02 USD (85 660 pips)
Gains consécutifs maximales:
26 (166.75 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
372.41 USD (12)
Ratio de Sharpe:
-0.04
Activité de trading:
38.50%
Charge de dépôt maximale:
28.47%
Dernier trade:
26 il y a des minutes
Trades par semaine:
27
Temps de détention moyen:
13 heures
Facteur de récupération:
-0.48
Longs trades:
121 (56.28%)
Courts trades:
94 (43.72%)
Facteur de profit:
0.81
Rendement attendu:
-3.07 USD
Bénéfice moyen:
15.96 USD
Perte moyenne:
-81.45 USD
Pertes consécutives maximales:
4 (-267.51 USD)
Perte consécutive maximale:
-1 032.00 USD (2)
Croissance mensuelle:
2.84%
Prévision annuelle:
34.48%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
1 111.00 USD
Maximal:
1 366.92 USD (108.84%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
100.00% (1 264.19 USD)
Par fonds propres:
29.52% (460.60 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 181
NASUSD 31
GBPJPY 2
USDJPY 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD -826
NASUSD 202
GBPJPY -38
USDJPY 1
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD -6.2K
NASUSD 4.4K
GBPJPY -1K
USDJPY 94
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +118.40 USD
Pire transaction: -579 USD
Gains consécutifs maximales: 12
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +166.75 USD
Perte consécutive maximale: -267.51 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "CPTMarkets-Live01" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-Live06
0.00 × 2
Exness-Real
0.00 × 1
VantageInternational-Live 11
0.00 × 1
Tickmill-Live09
0.00 × 1
Tickmill-Live08
1.00 × 11
Valutrades-Real-HK
1.56 × 16
FusionMarkets-Live 2
2.44 × 18
ICMarketsSC-Live08
2.73 × 15
ICTrading-Live29
3.00 × 2
xChief-Demo
4.00 × 18
FPMarketsLLC-Live2
5.00 × 1
TitanFX-06
5.38 × 21
ICMarketsSC-Live04
5.50 × 2
Darwinex-Live
6.50 × 4
RoboForex-ProCent-6
7.00 × 2
Swissquote-Live1
8.00 × 1
CPTMarkets-Intl
8.86 × 14
Exness-Real33
9.00 × 2
RoboForex-ProCent-8
9.19 × 37
UltimaMarkets-Live 2
9.25 × 8
Tickmill-Live04
9.85 × 26
Pepperstone-Edge12
10.50 × 4
ICMarketsSC-Live25
10.50 × 58
Capital.com-Real
10.67 × 3
Axi-US888-Live
12.00 × 1
8 plus...
长期坚持做单，欢迎跟单
Aucun avis
2025.09.20 05:09
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.09.18 09:53
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.20 15:18
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.82% of days out of 122 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.20 15:18
A large drawdown may occur on the account again
