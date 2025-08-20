SignauxSections
Marco Antonio Luiz Giampietro Junior

Opening Range Breakout

Marco Antonio Luiz Giampietro Junior
0 avis
Fiabilité
66 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2024 16%
Rico-PRD
1:1
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
449
Bénéfice trades:
204 (45.43%)
Perte trades:
245 (54.57%)
Meilleure transaction:
1 764.00 BRL
Pire transaction:
-1 056.00 BRL
Bénéfice brut:
37 319.00 BRL (1 564 462 pips)
Perte brute:
-33 003.00 BRL (2 502 237 pips)
Gains consécutifs maximales:
18 (2 061.00 BRL)
Bénéfice consécutif maximal:
2 061.00 BRL (18)
Ratio de Sharpe:
0.06
Activité de trading:
15.72%
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
10 il y a des heures
Trades par semaine:
5
Temps de détention moyen:
54 minutes
Facteur de récupération:
0.68
Longs trades:
197 (43.88%)
Courts trades:
252 (56.12%)
Facteur de profit:
1.13
Rendement attendu:
9.61 BRL
Bénéfice moyen:
182.94 BRL
Perte moyenne:
-134.71 BRL
Pertes consécutives maximales:
15 (-3 143.00 BRL)
Perte consécutive maximale:
-3 143.00 BRL (15)
Croissance mensuelle:
45.06%
Prévision annuelle:
546.73%
Algo trading:
92%
Prélèvement par solde:
Absolu:
1 346.00 BRL
Maximal:
6 338.00 BRL (33.68%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
94.06% (6 338.00 BRL)
Par fonds propres:
13.12% (95.00 BRL)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
WINV24 169
WINQ24 93
WINZ24 83
WING25 28
WINV25 27
BITX24 19
WDOZ24 16
WDOF25 9
WDOX24 2
WINJ25 2
WDOJ25 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
WINV24 1.7K
WINQ24 904
WINZ24 -503
WING25 -76
WINV25 325
BITX24 -252
WDOZ24 99
WDOF25 -117
WDOX24 -33
WINJ25 -59
WDOJ25 -49
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
WINV24 1.9K
WINQ24 685
WINZ24 -445
WING25 -1.4K
WINV25 3.7K
BITX24 -904K
WDOZ24 10K
WDOF25 -24K
WDOX24 -13K
WINJ25 -665
WDOJ25 -11K
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +1 764.00 BRL
Pire transaction: -1 056 BRL
Gains consécutifs maximales: 18
Pertes consécutives maximales: 15
Bénéfice consécutif maximal: +2 061.00 BRL
Perte consécutive maximale: -3 143.00 BRL

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Rico-PRD" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

O Opening Range Breakout (ORB), ou Rompimento da Faixa de Abertura, é uma estratégia de day trading que visa identificar e aproveitar movimentos de preço após a formação de um intervalo de preço nos primeiros minutos do pregão. A ideia central é que o preço tende a continuar na mesma direção após romper esse intervalo inicial. 


Aucun avis
2025.09.29 10:54
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.04 20:04
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.23% of days out of 434 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.04 20:04
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.01 12:41
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.20 14:18
A large drawdown may occur on the account again
2025.08.20 13:09
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
