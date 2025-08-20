- Croissance
Trades:
449
Bénéfice trades:
204 (45.43%)
Perte trades:
245 (54.57%)
Meilleure transaction:
1 764.00 BRL
Pire transaction:
-1 056.00 BRL
Bénéfice brut:
37 319.00 BRL (1 564 462 pips)
Perte brute:
-33 003.00 BRL (2 502 237 pips)
Gains consécutifs maximales:
18 (2 061.00 BRL)
Bénéfice consécutif maximal:
2 061.00 BRL (18)
Ratio de Sharpe:
0.06
Activité de trading:
15.72%
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
10 il y a des heures
Trades par semaine:
5
Temps de détention moyen:
54 minutes
Facteur de récupération:
0.68
Longs trades:
197 (43.88%)
Courts trades:
252 (56.12%)
Facteur de profit:
1.13
Rendement attendu:
9.61 BRL
Bénéfice moyen:
182.94 BRL
Perte moyenne:
-134.71 BRL
Pertes consécutives maximales:
15 (-3 143.00 BRL)
Perte consécutive maximale:
-3 143.00 BRL (15)
Croissance mensuelle:
45.06%
Prévision annuelle:
546.73%
Algo trading:
92%
Prélèvement par solde:
Absolu:
1 346.00 BRL
Maximal:
6 338.00 BRL (33.68%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
94.06% (6 338.00 BRL)
Par fonds propres:
13.12% (95.00 BRL)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|WINV24
|169
|WINQ24
|93
|WINZ24
|83
|WING25
|28
|WINV25
|27
|BITX24
|19
|WDOZ24
|16
|WDOF25
|9
|WDOX24
|2
|WINJ25
|2
|WDOJ25
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|WINV24
|1.7K
|WINQ24
|904
|WINZ24
|-503
|WING25
|-76
|WINV25
|325
|BITX24
|-252
|WDOZ24
|99
|WDOF25
|-117
|WDOX24
|-33
|WINJ25
|-59
|WDOJ25
|-49
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|WINV24
|1.9K
|WINQ24
|685
|WINZ24
|-445
|WING25
|-1.4K
|WINV25
|3.7K
|BITX24
|-904K
|WDOZ24
|10K
|WDOF25
|-24K
|WDOX24
|-13K
|WINJ25
|-665
|WDOJ25
|-11K
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +1 764.00 BRL
Pire transaction: -1 056 BRL
Gains consécutifs maximales: 18
Pertes consécutives maximales: 15
Bénéfice consécutif maximal: +2 061.00 BRL
Perte consécutive maximale: -3 143.00 BRL
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Rico-PRD" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
O Opening Range Breakout (ORB), ou Rompimento da Faixa de Abertura, é uma estratégia de day trading que visa identificar e aproveitar movimentos de preço após a formação de um intervalo de preço nos primeiros minutos do pregão. A ideia central é que o preço tende a continuar na mesma direção após romper esse intervalo inicial.
30 USD par mois
16%
0
0
USD
USD
1.5K
BRL
BRL
66
92%
449
45%
16%
1.13
9.61
BRL
BRL
94%
1:1