Han Ming Zhan

Luomin666

Han Ming Zhan
0 avis
9 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 -65%
FXCM-USDReal03
1:200
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
916
Bénéfice trades:
416 (45.41%)
Perte trades:
500 (54.59%)
Meilleure transaction:
163.79 USD
Pire transaction:
-153.78 USD
Bénéfice brut:
6 196.18 USD (576 506 pips)
Perte brute:
-6 527.54 USD (593 468 pips)
Gains consécutifs maximales:
8 (209.13 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
463.94 USD (5)
Ratio de Sharpe:
-0.04
Activité de trading:
48.71%
Charge de dépôt maximale:
99.10%
Dernier trade:
10 il y a des minutes
Trades par semaine:
15
Temps de détention moyen:
1 heure
Facteur de récupération:
-0.28
Longs trades:
417 (45.52%)
Courts trades:
499 (54.48%)
Facteur de profit:
0.95
Rendement attendu:
-0.36 USD
Bénéfice moyen:
14.89 USD
Perte moyenne:
-13.06 USD
Pertes consécutives maximales:
13 (-193.67 USD)
Perte consécutive maximale:
-259.52 USD (11)
Croissance mensuelle:
-49.10%
Prévision annuelle:
-100.00%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
356.28 USD
Maximal:
1 197.15 USD (100.65%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
90.21% (1 197.15 USD)
Par fonds propres:
46.24% (3.44 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 385
NAS100 379
GBPJPY 152
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD -253
NAS100 -230
GBPJPY 152
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 4.5K
NAS100 -21K
GBPJPY -475
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +163.79 USD
Pire transaction: -154 USD
Gains consécutifs maximales: 5
Pertes consécutives maximales: 11
Bénéfice consécutif maximal: +209.13 USD
Perte consécutive maximale: -193.67 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FXCM-USDReal03" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

OneTrade-Real
0.00 × 5
ForexTime-Cent
0.00 × 3
FXCM-USDReal03
1.17 × 401
一天至少十单绝对不会无聊
Aucun avis
2025.10.06 05:34
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.24 12:35
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.15 12:45
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 11:45
High current drawdown in 39% indicates the absence of risk limitation
2025.09.02 21:59
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.02 20:59
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.02 14:43
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.02 14:43
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.02 13:34
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.02 13:34
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.02 10:26
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.02 10:26
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.02 08:26
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.02 08:26
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.02 07:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.02 06:27
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.08.29 14:04
A large drawdown may occur on the account again
2025.08.26 00:43
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.25 23:43
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.25 10:14
High average monthly growth may indicate high trading risks
