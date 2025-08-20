SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / Smart ETH Signals
Daniel Jason Esdale

Smart ETH Signals

Daniel Jason Esdale
0 avis
4 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 -2%
VantageInternational-Live 10
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
44
Bénéfice trades:
18 (40.90%)
Perte trades:
26 (59.09%)
Meilleure transaction:
17.80 GBP
Pire transaction:
-21.11 GBP
Bénéfice brut:
81.64 GBP (66 657 pips)
Perte brute:
-94.18 GBP (34 847 pips)
Gains consécutifs maximales:
5 (30.79 GBP)
Bénéfice consécutif maximal:
30.79 GBP (5)
Ratio de Sharpe:
-0.04
Activité de trading:
22.78%
Charge de dépôt maximale:
10.77%
Dernier trade:
10 il y a quelques jours
Trades par semaine:
0
Temps de détention moyen:
5 heures
Facteur de récupération:
-0.28
Longs trades:
34 (77.27%)
Courts trades:
10 (22.73%)
Facteur de profit:
0.87
Rendement attendu:
-0.29 GBP
Bénéfice moyen:
4.54 GBP
Perte moyenne:
-3.62 GBP
Pertes consécutives maximales:
5 (-13.78 GBP)
Perte consécutive maximale:
-45.10 GBP (3)
Croissance mensuelle:
-0.55%
Algo trading:
50%
Prélèvement par solde:
Absolu:
27.60 GBP
Maximal:
45.34 GBP (6.89%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
6.90% (45.34 GBP)
Par fonds propres:
5.52% (36.24 GBP)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
ETHUSD 24
XAUUSD+ 8
AUDCAD+ 5
CADCHF+ 3
USDZAR+ 2
CADJPY+ 1
GBPCHF+ 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
ETHUSD 28
XAUUSD+ -27
AUDCAD+ -3
CADCHF+ -5
USDZAR+ -1
CADJPY+ 0
GBPCHF+ -7
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
ETHUSD 33K
XAUUSD+ 554
AUDCAD+ -20
CADCHF+ -161
USDZAR+ -1.3K
CADJPY+ -52
GBPCHF+ -228
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +17.80 GBP
Pire transaction: -21 GBP
Gains consécutifs maximales: 5
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +30.79 GBP
Perte consécutive maximale: -13.78 GBP

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "VantageInternational-Live 10" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

ETH Momentum Smart Strategy

Professional Ethereum Trading Signals

What You Get

High-Quality ETH Signals based on momentum analysis and smart algorithms. Each signal includes:

  • Entry price
  • Stop loss level
  • Dynamic Take profit targets
  • Risk/reward ratio

How It Works

Our system monitors Ethereum price movements 24/7 using advanced momentum indicators. When multiple signals align, we send you a trading opportunity with clear instructions.

Signal Features

Quality over quantity - Only the best setups
Clear instructions - No guesswork required
Risk management - Every signal includes stop loss

Perfect For

  • Traders who want reliable ETH signals
  • Busy professionals who can't watch charts all day
  • Anyone looking to trade Ethereum momentum moves
  • Both beginner and experienced traders

What Makes Us Different

We focus specifically on Ethereum and use proven momentum strategies. Our signals are based on data, not emotions.

Risk Warning: Trading involves risk. Only trade with money you can afford to lose. Past performance does not guarantee future results.


Aucun avis
2025.09.26 08:42
No swaps are charged on the signal account
2025.09.22 18:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.16 14:14
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.11 05:10
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.17% of days out of 24 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.04 16:56
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.20 09:01
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.20 09:01
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
