Iskandar Iskandar

Gold SALTO

Iskandar Iskandar
0 avis
Fiabilité
6 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 39 USD par mois
croissance depuis 2025 33%
TrijayaPratamaFutures-Live
1:400
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
168
Bénéfice trades:
150 (89.28%)
Perte trades:
18 (10.71%)
Meilleure transaction:
464.40 USD
Pire transaction:
-471.48 USD
Bénéfice brut:
1 020.74 USD (45 865 pips)
Perte brute:
-850.17 USD (37 328 pips)
Gains consécutifs maximales:
41 (135.93 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
543.96 USD (17)
Ratio de Sharpe:
0.04
Activité de trading:
49.90%
Charge de dépôt maximale:
5.30%
Dernier trade:
37 il y a des minutes
Trades par semaine:
48
Temps de détention moyen:
6 heures
Facteur de récupération:
0.36
Longs trades:
127 (75.60%)
Courts trades:
41 (24.40%)
Facteur de profit:
1.20
Rendement attendu:
1.02 USD
Bénéfice moyen:
6.80 USD
Perte moyenne:
-47.23 USD
Pertes consécutives maximales:
4 (-15.65 USD)
Perte consécutive maximale:
-471.48 USD (1)
Croissance mensuelle:
29.74%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
370.45 USD
Maximal:
471.51 USD (33.65%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
33.65% (471.48 USD)
Par fonds propres:
44.72% (228.84 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD.sv 168
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD.sv 171
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD.sv 8.5K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +464.40 USD
Pire transaction: -471 USD
Gains consécutifs maximales: 17
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +135.93 USD
Perte consécutive maximale: -15.65 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "TrijayaPratamaFutures-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Manual Trade sambil SALTO

Weekly Profit Sharing 20% or

Join our strategy on Exness : FX SAMURAI
https://social-trading.club/strategy/110117793

Start = 20 August 2025

Aucun avis
2025.09.24 20:03
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 19:03
High current drawdown in 40% indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 08:28
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.15 12:45
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.15 11:45
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.7% of days out of 27 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.10 08:40
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.09 02:14
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.04 13:56
No swaps are charged
2025.09.04 13:56
No swaps are charged
2025.08.29 06:54
No swaps are charged on the signal account
2025.08.28 08:16
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.26 01:43
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.26 00:43
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.25 23:43
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.21 07:00
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.21 06:00
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.20 14:18
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.20 10:01
Share of trading days is too low
2025.08.20 10:01
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.20 08:01
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
