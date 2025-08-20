SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / XAU HEDGE FROM 50 USD
Huynh Vo Xuan Son

XAU HEDGE FROM 50 USD

Huynh Vo Xuan Son
0 avis
Fiabilité
3 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 52%
Exness-MT5Real7
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
232
Bénéfice trades:
200 (86.20%)
Perte trades:
32 (13.79%)
Meilleure transaction:
3.10 USD
Pire transaction:
-10.12 USD
Bénéfice brut:
199.95 USD (199 850 pips)
Perte brute:
-157.90 USD (141 641 pips)
Gains consécutifs maximales:
29 (27.53 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
27.53 USD (29)
Ratio de Sharpe:
0.13
Activité de trading:
10.57%
Charge de dépôt maximale:
23.32%
Dernier trade:
7 il y a des heures
Trades par semaine:
69
Temps de détention moyen:
11 minutes
Facteur de récupération:
1.96
Longs trades:
131 (56.47%)
Courts trades:
101 (43.53%)
Facteur de profit:
1.27
Rendement attendu:
0.18 USD
Bénéfice moyen:
1.00 USD
Perte moyenne:
-4.93 USD
Pertes consécutives maximales:
4 (-10.25 USD)
Perte consécutive maximale:
-16.60 USD (3)
Croissance mensuelle:
52.08%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.14 USD
Maximal:
21.44 USD (18.05%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
19.32% (21.37 USD)
Par fonds propres:
8.89% (9.11 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 232
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 42
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 58K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +3.10 USD
Pire transaction: -10 USD
Gains consécutifs maximales: 29
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +27.53 USD
Perte consécutive maximale: -10.25 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-MT5Real7" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Exness-MT5Real12
4.38 × 86
Exness-MT5Real7
9.42 × 152
FxPro-MT5
14.00 × 3
Exness-MT5Real3
15.57 × 205
JunoMarkets-Server
17.00 × 2
Exness-MT5Real8
19.89 × 227
ICMarketsEU-MT5-2
22.70 × 90
ICMarketsSC-MT5
27.89 × 112
Hedge gu from 50 usd
Aucun avis
2025.09.26 01:27
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.26 01:27
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.25 04:45
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.25 04:45
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.24 02:57
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.24 02:57
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.23 06:30
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.23 06:30
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.23 05:30
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.23 05:30
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.22 02:42
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.22 02:42
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.15 01:09
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.15 01:09
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.10 04:25
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.09.09 02:14
High risk of negative slippage when copying deals
2025.09.09 02:14
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.09.09 01:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.04 15:56
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.29 16:12
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
XAU HEDGE FROM 50 USD
30 USD par mois
52%
0
0
USD
117
USD
3
100%
232
86%
11%
1.26
0.18
USD
19%
1:500
Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.