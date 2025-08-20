SignauxSections
Eloizio Coelho Alves

A14048757

Eloizio Coelho Alves
0 avis
Fiabilité
15 semaines
2 / 10K USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 695%
PUPrime-Live
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
205
Bénéfice trades:
192 (93.65%)
Perte trades:
13 (6.34%)
Meilleure transaction:
23.33 USD
Pire transaction:
-13.46 USD
Bénéfice brut:
840.26 USD (55 978 pips)
Perte brute:
-64.03 USD (3 930 pips)
Gains consécutifs maximales:
86 (277.43 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
277.43 USD (86)
Ratio de Sharpe:
0.58
Activité de trading:
85.31%
Charge de dépôt maximale:
7.77%
Dernier trade:
18 il y a des heures
Trades par semaine:
55
Temps de détention moyen:
3 jours
Facteur de récupération:
57.67
Longs trades:
97 (47.32%)
Courts trades:
108 (52.68%)
Facteur de profit:
13.12
Rendement attendu:
3.79 USD
Bénéfice moyen:
4.38 USD
Perte moyenne:
-4.93 USD
Pertes consécutives maximales:
2 (-4.08 USD)
Perte consécutive maximale:
-13.46 USD (1)
Croissance mensuelle:
25.37%
Prévision annuelle:
307.79%
Algo trading:
53%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
13.46 USD (3.26%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
2.66% (1.34 USD)
Par fonds propres:
22.90% (247.41 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GBPUSD.s 69
AUDUSD.s 37
AUDCAD.s 32
EURUSD.s 26
NZDCAD.s 24
USDCAD.s 11
USDCHF.s 6
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GBPUSD.s 345
AUDUSD.s 136
AUDCAD.s 109
EURUSD.s 99
NZDCAD.s 83
USDCAD.s 21
USDCHF.s -17
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GBPUSD.s 22K
AUDUSD.s 5.9K
AUDCAD.s 8.6K
EURUSD.s 9.3K
NZDCAD.s 5.4K
USDCAD.s 3K
USDCHF.s -2K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +23.33 USD
Pire transaction: -13 USD
Gains consécutifs maximales: 86
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +277.43 USD
Perte consécutive maximale: -4.08 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "PUPrime-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Ótimo Sinal
Aucun avis
2025.09.01 10:42
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.25 08:21
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.20 06:53
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.20 05:53
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.