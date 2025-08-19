SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / Auriga
Dendy Rifta Raditya

Auriga

Dendy Rifta Raditya
0 avis
13 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 -20%
HFMarketsGlobal-Live3
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
85
Bénéfice trades:
36 (42.35%)
Perte trades:
49 (57.65%)
Meilleure transaction:
135 994.49 IDR
Pire transaction:
-147 622.55 IDR
Bénéfice brut:
2 397 890.63 IDR (16 586 pips)
Perte brute:
-2 537 313.75 IDR (15 459 pips)
Gains consécutifs maximales:
6 (300 724.35 IDR)
Bénéfice consécutif maximal:
384 605.69 IDR (5)
Ratio de Sharpe:
0.01
Activité de trading:
56.89%
Charge de dépôt maximale:
28.62%
Dernier trade:
1 un jour avant
Trades par semaine:
7
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
-0.14
Longs trades:
64 (75.29%)
Courts trades:
21 (24.71%)
Facteur de profit:
0.95
Rendement attendu:
-1 640.27 IDR
Bénéfice moyen:
66 608.07 IDR
Perte moyenne:
-51 781.91 IDR
Pertes consécutives maximales:
6 (-278 497.31 IDR)
Perte consécutive maximale:
-308 457.97 IDR (5)
Croissance mensuelle:
-41.31%
Prévision annuelle:
-100.00%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
213 784.64 IDR
Maximal:
980 068.02 IDR (53.65%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
58.32% (977 103.96 IDR)
Par fonds propres:
15.58% (114 217.96 IDR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GBPUSDb 12
NZDUSDb 11
XAUUSDb 10
GBPJPYb 10
EURUSDb 6
NZDCHFb 6
EURJPYb 6
AUDUSDb 5
CADCHFb 4
EURGBPb 3
AUDJPYb 3
CHFJPYb 2
AUDCHFb 2
USA100 2
EURCHFb 1
NZDJPYb 1
USDCHFb 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GBPUSDb -17
NZDUSDb 15
XAUUSDb -25
GBPJPYb -3
EURUSDb -15
NZDCHFb -3
EURJPYb 26
AUDUSDb 14
CADCHFb -14
EURGBPb 6
AUDJPYb -4
CHFJPYb 21
AUDCHFb -10
USA100 0
EURCHFb 3
NZDJPYb -2
USDCHFb -7
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GBPUSDb -944
NZDUSDb 1K
XAUUSDb -1.4K
GBPJPYb -144
EURUSDb -855
NZDCHFb -95
EURJPYb 2.4K
AUDUSDb 893
CADCHFb -674
EURGBPb 263
AUDJPYb -364
CHFJPYb 1.9K
AUDCHFb -487
USA100 11
EURCHFb 170
NZDJPYb -161
USDCHFb -328
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +135 994.49 IDR
Pire transaction: -147 623 IDR
Gains consécutifs maximales: 5
Pertes consécutives maximales: 5
Bénéfice consécutif maximal: +300 724.35 IDR
Perte consécutive maximale: -278 497.31 IDR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "HFMarketsGlobal-Live3" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Aucun avis
2025.09.24 11:22
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.19 07:48
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.18 09:53
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.18% of days out of 85 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.17 02:03
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.04 16:56
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.21 01:43
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.51% of days out of 57 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.19 21:32
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Auriga
30 USD par mois
-20%
0
0
USD
721K
IDR
13
0%
85
42%
57%
0.94
-1 640.27
IDR
58%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.