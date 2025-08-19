- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Trades:
85
Bénéfice trades:
36 (42.35%)
Perte trades:
49 (57.65%)
Meilleure transaction:
135 994.49 IDR
Pire transaction:
-147 622.55 IDR
Bénéfice brut:
2 397 890.63 IDR (16 586 pips)
Perte brute:
-2 537 313.75 IDR (15 459 pips)
Gains consécutifs maximales:
6 (300 724.35 IDR)
Bénéfice consécutif maximal:
384 605.69 IDR (5)
Ratio de Sharpe:
0.01
Activité de trading:
56.89%
Charge de dépôt maximale:
28.62%
Dernier trade:
1 un jour avant
Trades par semaine:
7
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
-0.14
Longs trades:
64 (75.29%)
Courts trades:
21 (24.71%)
Facteur de profit:
0.95
Rendement attendu:
-1 640.27 IDR
Bénéfice moyen:
66 608.07 IDR
Perte moyenne:
-51 781.91 IDR
Pertes consécutives maximales:
6 (-278 497.31 IDR)
Perte consécutive maximale:
-308 457.97 IDR (5)
Croissance mensuelle:
-41.31%
Prévision annuelle:
-100.00%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
213 784.64 IDR
Maximal:
980 068.02 IDR (53.65%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
58.32% (977 103.96 IDR)
Par fonds propres:
15.58% (114 217.96 IDR)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|GBPUSDb
|12
|NZDUSDb
|11
|XAUUSDb
|10
|GBPJPYb
|10
|EURUSDb
|6
|NZDCHFb
|6
|EURJPYb
|6
|AUDUSDb
|5
|CADCHFb
|4
|EURGBPb
|3
|AUDJPYb
|3
|CHFJPYb
|2
|AUDCHFb
|2
|USA100
|2
|EURCHFb
|1
|NZDJPYb
|1
|USDCHFb
|1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|GBPUSDb
|-17
|NZDUSDb
|15
|XAUUSDb
|-25
|GBPJPYb
|-3
|EURUSDb
|-15
|NZDCHFb
|-3
|EURJPYb
|26
|AUDUSDb
|14
|CADCHFb
|-14
|EURGBPb
|6
|AUDJPYb
|-4
|CHFJPYb
|21
|AUDCHFb
|-10
|USA100
|0
|EURCHFb
|3
|NZDJPYb
|-2
|USDCHFb
|-7
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|GBPUSDb
|-944
|NZDUSDb
|1K
|XAUUSDb
|-1.4K
|GBPJPYb
|-144
|EURUSDb
|-855
|NZDCHFb
|-95
|EURJPYb
|2.4K
|AUDUSDb
|893
|CADCHFb
|-674
|EURGBPb
|263
|AUDJPYb
|-364
|CHFJPYb
|1.9K
|AUDCHFb
|-487
|USA100
|11
|EURCHFb
|170
|NZDJPYb
|-161
|USDCHFb
|-328
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +135 994.49 IDR
Pire transaction: -147 623 IDR
Gains consécutifs maximales: 5
Pertes consécutives maximales: 5
Bénéfice consécutif maximal: +300 724.35 IDR
Perte consécutive maximale: -278 497.31 IDR
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "HFMarketsGlobal-Live3" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
30 USD par mois
-20%
0
0
USD
USD
721K
IDR
IDR
13
0%
85
42%
57%
0.94
-1 640.27
IDR
IDR
58%
1:500