Signaux / MetaTrader 4 / B2 Siti Nor Baizura Mohd Bakri 148371
B2 Siti Nor Baizura Mohd Bakri 148371

0 avis
6 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 -32%
AuricInternationalMarkets-Live Server
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
133
Bénéfice trades:
95 (71.42%)
Perte trades:
38 (28.57%)
Meilleure transaction:
8.99 USD
Pire transaction:
-12.86 USD
Bénéfice brut:
136.54 USD (10 814 pips)
Perte brute:
-149.82 USD (10 055 pips)
Gains consécutifs maximales:
37 (48.29 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
48.29 USD (37)
Ratio de Sharpe:
-0.00
Activité de trading:
10.22%
Charge de dépôt maximale:
173.37%
Dernier trade:
51 il y a des minutes
Trades par semaine:
37
Temps de détention moyen:
8 heures
Facteur de récupération:
-0.13
Longs trades:
14 (10.53%)
Courts trades:
119 (89.47%)
Facteur de profit:
0.91
Rendement attendu:
-0.10 USD
Bénéfice moyen:
1.44 USD
Perte moyenne:
-3.94 USD
Pertes consécutives maximales:
20 (-103.21 USD)
Perte consécutive maximale:
-103.21 USD (20)
Croissance mensuelle:
-2.87%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
85.45 USD
Maximal:
103.21 USD (152.32%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
84.63% (103.21 USD)
Par fonds propres:
63.02% (63.02 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
USDJPY 78
XAUUSD 22
EURJPY 20
EURNZD 11
Nasdaq- 2
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
USDJPY 72
XAUUSD 14
EURJPY -103
EURNZD -1
Nasdaq- 4
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
USDJPY 4.9K
XAUUSD 1.4K
EURJPY -5.6K
EURNZD -324
Nasdaq- 401
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +8.99 USD
Pire transaction: -13 USD
Gains consécutifs maximales: 37
Pertes consécutives maximales: 20
Bénéfice consécutif maximal: +48.29 USD
Perte consécutive maximale: -103.21 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "AuricInternationalMarkets-Live Server" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

AuricInternationalMarkets-Live Server
13.27 × 484
Aucun avis
2025.09.21 22:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.21 21:27
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 22:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 21:26
High current drawdown in 37% indicates the absence of risk limitation
2025.09.08 01:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.08 01:29
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.08 00:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.08 00:29
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.07 23:29
High current drawdown in 53% indicates the absence of risk limitation
2025.09.07 22:16
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.03 19:00
No trading activity detected on the Signal's account for the last 10 days
2025.08.24 23:58
A large drawdown may occur on the account again
2025.08.21 00:43
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.20 23:43
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.20 01:46
Share of trading days is too low
2025.08.20 01:46
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.20 01:46
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.19 15:17
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.19 15:17
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.19 15:17
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
