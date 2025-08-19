SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / Retirement Plan
Christian Pichler

Retirement Plan

Christian Pichler
0 avis
6 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 -35%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
59
Bénéfice trades:
40 (67.79%)
Perte trades:
19 (32.20%)
Meilleure transaction:
255.20 EUR
Pire transaction:
-751.19 EUR
Bénéfice brut:
890.96 EUR (366 764 pips)
Perte brute:
-3 637.94 EUR (96 347 pips)
Gains consécutifs maximales:
17 (134.90 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
255.20 EUR (1)
Ratio de Sharpe:
-0.06
Activité de trading:
80.55%
Charge de dépôt maximale:
23.86%
Dernier trade:
37 il y a des minutes
Trades par semaine:
19
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
-0.84
Longs trades:
30 (50.85%)
Courts trades:
29 (49.15%)
Facteur de profit:
0.24
Rendement attendu:
-46.56 EUR
Bénéfice moyen:
22.27 EUR
Perte moyenne:
-191.47 EUR
Pertes consécutives maximales:
7 (-2 778.59 EUR)
Perte consécutive maximale:
-2 778.59 EUR (7)
Croissance mensuelle:
-35.20%
Algo trading:
84%
Prélèvement par solde:
Absolu:
3 082.11 EUR
Maximal:
3 262.70 EUR (479.39%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
40.82% (3 261.33 EUR)
Par fonds propres:
33.22% (2 643.42 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
AUDCAD 12
NZDCAD 11
NZDUSD 10
USDCAD 9
BTCUSD 7
GBPCHF 6
AUDNZD 3
XAGUSD 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
AUDCAD -3.2K
NZDCAD 33
NZDUSD 57
USDCAD -31
BTCUSD -65
GBPCHF 96
AUDNZD 17
XAGUSD -47
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
AUDCAD -6.2K
NZDCAD -1.8K
NZDUSD 422
USDCAD 862
BTCUSD 276K
GBPCHF 661
AUDNZD 341
XAGUSD -90
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +255.20 EUR
Pire transaction: -751 EUR
Gains consécutifs maximales: 1
Pertes consécutives maximales: 7
Bénéfice consécutif maximal: +134.90 EUR
Perte consécutive maximale: -2 778.59 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-MT5-4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

OxSecurities-Live
0.00 × 1
Eightcap-Live
0.00 × 2
VantageFX-Live
0.00 × 4
OctaFX-Real
0.00 × 1
Weltrade-Real
0.00 × 17
FBS-Real
0.00 × 1
ForexClubBY-MT5 Real Server
0.00 × 7
UltimaMarkets-Live 1
0.00 × 7
VTMarkets-Live 2
0.00 × 1
XMGlobal-MT5 2
0.00 × 22
Exness-MT5Real10
0.00 × 1
ForexClub-MT5 Real Server
0.00 × 1
Exness-MT5Real18
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-5
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live
0.00 × 2
FusionMarkets-Live
0.21 × 19
KuberaCapitalMarkets-Server
0.38 × 104
ICTrading-MT5-4
0.39 × 38
ICMarketsSC-MT5
0.44 × 18
ICMarketsSC-MT5-4
0.52 × 1043
Exness-MT5Real28
0.89 × 9
ICMarketsSC-MT5-2
1.40 × 1306
itexsys-Platform
1.43 × 7
RoboForex-ECN
1.48 × 23
Axiory-Live
1.63 × 83
21 plus...
Hard Stop loss 35%
Aucun avis
2025.09.11 13:55
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.10 19:25
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.10 17:25
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.10 16:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.10 15:10
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.08.25 14:21
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.25 13:14
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.19 15:17
Share of trading days is too low
2025.08.19 15:17
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.19 13:17
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.19 13:17
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.19 13:17
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.08.19 13:17
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.19 13:17
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.