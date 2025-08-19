SignauxSections
Magma Software Solutions UG

Burning Combo Darwinex Setup

Magma Software Solutions UG
0 avis
Fiabilité
20 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 999 USD par mois
croissance depuis 2025 10%
Darwinex-Live
1:200
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
2 544
Bénéfice trades:
2 169 (85.25%)
Perte trades:
375 (14.74%)
Meilleure transaction:
473.58 USD
Pire transaction:
-1 057.62 USD
Bénéfice brut:
25 118.14 USD (369 816 pips)
Perte brute:
-15 352.55 USD (235 187 pips)
Gains consécutifs maximales:
232 (2 275.49 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
2 390.78 USD (166)
Ratio de Sharpe:
0.10
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
11.89%
Dernier trade:
2 il y a des heures
Trades par semaine:
56
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
2.20
Longs trades:
1 115 (43.83%)
Courts trades:
1 429 (56.17%)
Facteur de profit:
1.64
Rendement attendu:
3.84 USD
Bénéfice moyen:
11.58 USD
Perte moyenne:
-40.94 USD
Pertes consécutives maximales:
32 (-3 331.35 USD)
Perte consécutive maximale:
-3 331.35 USD (32)
Croissance mensuelle:
1.07%
Prévision annuelle:
13.02%
Algo trading:
97%
Prélèvement par solde:
Absolu:
1.83 USD
Maximal:
4 431.85 USD (4.08%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
4.09% (4 442.42 USD)
Par fonds propres:
1.81% (1 999.86 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GBPUSD 717
GBPNZD 174
EURJPY 160
EURCAD 125
AUDCAD 112
AUDJPY 104
AUDUSD 98
AUDNZD 85
GBPAUD 76
NZDCAD 73
USDCHF 71
USDSGD 68
CADCHF 59
NZDUSD 58
NZDJPY 57
XAUUSD 56
AUDCHF 56
NZDCHF 56
EURAUD 50
CHFJPY 49
EURUSD 43
USDJPY 36
GBPCHF 30
CADJPY 28
GBPCAD 24
GBPJPY 18
EURGBP 18
EURCHF 16
EURNZD 14
USDCAD 13
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GBPUSD 2.1K
GBPNZD 322
EURJPY 273
EURCAD 131
AUDCAD 624
AUDJPY 658
AUDUSD 754
AUDNZD 308
GBPAUD 339
NZDCAD 622
USDCHF 260
USDSGD 116
CADCHF 486
NZDUSD 384
NZDJPY 455
XAUUSD 1.1K
AUDCHF 808
NZDCHF 222
EURAUD 14
CHFJPY -749
EURUSD -54
USDJPY 747
GBPCHF 116
CADJPY 561
GBPCAD 71
GBPJPY 321
EURGBP 27
EURCHF 162
EURNZD -1.7K
USDCAD 361
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GBPUSD -48K
GBPNZD 20K
EURJPY 14K
EURCAD 9.5K
AUDCAD 8.2K
AUDJPY 17K
AUDUSD 9.6K
AUDNZD 7.4K
GBPAUD 13K
NZDCAD 7K
USDCHF 3.4K
USDSGD 2.9K
CADCHF 2.9K
NZDUSD 6.7K
NZDJPY 9K
XAUUSD 24K
AUDCHF 8.6K
NZDCHF 6K
EURAUD 3K
CHFJPY -8.2K
EURUSD -1.2K
USDJPY 9K
GBPCHF 2.3K
CADJPY 8.2K
GBPCAD 3.7K
GBPJPY 5.4K
EURGBP 1.1K
EURCHF 2.9K
EURNZD -17K
USDCAD 2.5K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +473.58 USD
Pire transaction: -1 058 USD
Gains consécutifs maximales: 166
Pertes consécutives maximales: 32
Bénéfice consécutif maximal: +2 275.49 USD
Perte consécutive maximale: -3 331.35 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Darwinex-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 5
TradeMaxGlobal-Live
0.00 × 33
OneRoyal-Server
0.00 × 2
Exness-MT5Real
0.00 × 3
RoboForex-ECN
0.15 × 33
VTMarkets-Live
0.22 × 55
Darwinex-Live
0.32 × 5409
AmanaCapital-Live
0.63 × 875
Exness-MT5Real20
1.00 × 2
SMCapitalMarkets-Live2
1.00 × 2
PrimeCodex-MT5
1.07 × 462
ICMarketsSC-MT5
1.18 × 22
Pepperstone-MT5-Live01
1.26 × 156
VantageFXInternational-Live
2.48 × 46
Ava-Real 1-MT5
2.50 × 8
TickmillUK-Live
2.67 × 9
BlackBullMarkets-Live
3.00 × 1
Alpari-Real01
3.00 × 1
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
3.22 × 9
ForexTimeFXTM-Live01
3.32 × 19
ICMarketsSC-MT5-4
3.50 × 6
Swissquote-Server
3.55 × 60
XMGlobal-MT5 2
3.61 × 49
KuberaCapitalMarkets-Server
3.89 × 38
16 plus...
Burning Combo Darwinex Setup:


- Burning Grid: https://www.mql5.com/en/market/product/135273

- Burning London: https://www.mql5.com/en/market/product/138938

- Burning Aurum (Beta)


Restarted on 2th July 2025 cause of new settings, as listed here:

https://www.mql5.com/en/blogs/post/763741

Aucun avis
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Burning Combo Darwinex Setup
999 USD par mois
10%
0
0
USD
110K
USD
20
97%
2 544
85%
100%
1.63
3.84
USD
4%
1:200
