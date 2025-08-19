SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / SwiftCap Indices EA
Hassan Sarfraz

SwiftCap Indices EA

Hassan Sarfraz
0 avis
Fiabilité
11 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 39 USD par mois
croissance depuis 2025 66%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
196
Bénéfice trades:
100 (51.02%)
Perte trades:
96 (48.98%)
Meilleure transaction:
31.98 USD
Pire transaction:
-19.92 USD
Bénéfice brut:
719.72 USD (129 903 pips)
Perte brute:
-587.95 USD (90 641 pips)
Gains consécutifs maximales:
8 (106.91 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
106.91 USD (8)
Ratio de Sharpe:
0.10
Activité de trading:
1.09%
Charge de dépôt maximale:
63.16%
Dernier trade:
3 il y a des heures
Trades par semaine:
18
Temps de détention moyen:
1 minute
Facteur de récupération:
1.80
Longs trades:
96 (48.98%)
Courts trades:
100 (51.02%)
Facteur de profit:
1.22
Rendement attendu:
0.67 USD
Bénéfice moyen:
7.20 USD
Perte moyenne:
-6.12 USD
Pertes consécutives maximales:
5 (-38.31 USD)
Perte consécutive maximale:
-46.92 USD (4)
Croissance mensuelle:
13.06%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
18.26 USD
Maximal:
73.31 USD (18.29%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
19.18% (59.48 USD)
Par fonds propres:
1.50% (4.38 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
USTEC 68
US30 65
DE40 63
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
USTEC 5
US30 137
DE40 -10
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
USTEC 633
US30 38K
DE40 545
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +31.98 USD
Pire transaction: -20 USD
Gains consécutifs maximales: 8
Pertes consécutives maximales: 4
Bénéfice consécutif maximal: +106.91 USD
Perte consécutive maximale: -38.31 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-MT5-4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Exness-MT5Real8
0.00 × 28
TitanFX-MT5-01
0.00 × 9
ICMarketsEU-MT5-5
6.38 × 47
ICMarketsSC-MT5-4
8.64 × 110
FusionMarkets-Live
15.56 × 18
ICMarketsSC-MT5-2
19.29 × 663
SwiftCap Indices EA is trading US30, USTEC, and DE40 during the high volatility periods in the day using Indices EA.
Aucun avis
2025.10.02 10:09
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.18 15:18
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.51% of days out of 57 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.17 07:15
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.02 07:26
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.88% of days out of 41 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.29 15:12
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.28 14:17
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.27 15:27
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.27 08:09
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.19 05:35
High risk of negative slippage when copying deals
2025.08.19 05:35
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
