|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|EURUSD
|74
|AUDJPY
|32
|NZDCHF
|30
|USDCAD
|11
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|EURUSD
|29
|AUDJPY
|12
|NZDCHF
|8
|USDCAD
|9
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|EURUSD
|1.7K
|AUDJPY
|1.1K
|NZDCHF
|829
|USDCAD
|284
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Darwinex-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
Tickmill-Live05
|0.00 × 1
|
BlueberryMarkets-Live
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live20
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge11
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 4
|
XMGlobal-Real 21
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge09
|0.00 × 3
|
OneTrade-Real
|0.00 × 2
|
TurnkeyFX-Live
|0.00 × 2
|
ATCBrokers-Live 1
|0.29 × 7
|
ICMarkets-Live07
|0.33 × 69
|
RoboForex-ECN-2
|0.36 × 75
|
EGlobal-Cent5
|0.38 × 78
|
ICMarkets-Live06
|0.53 × 135
|
OrtegaCapital-Server
|0.55 × 129
|
CFHMarkets-Live1
|0.55 × 29
|
XM.COM-Real 7
|0.55 × 67
|
MYFX-US01-Live
|0.56 × 79
|
Pepperstone-Edge07
|0.56 × 25
|
AxiTrader-US07-Live
|0.57 × 60
|
ICMarkets-Live04
|0.58 × 166
|
UniverseWheel-Live
|0.58 × 72
|
AtlanticPearl-Live 1
|0.63 × 41
|
TickmillUK-Live03
|0.64 × 58
SigmaXPro — by SVX Strategies (DARWIN WIJ)
Description:
SigmaXPro is the flagship strategy of SVX Strategies, built on quantitative models, volatility filters (σ), and disciplined risk management. Our goal is consistency with controlled drawdowns.
Approach
-
Exposure control and adaptive position sizing.
-
Diversification across sessions/assets.
-
Algorithmic execution with slippage control.
Transparency
-
DARWIN: WIJ (live performance statistics).
-
Regular reports and version notes.
Important: Trading involves risk. Past performance does not guarantee future results. This service does not constitute financial advice.
Tags: quantitative, sigma, volatility, risk, fx, mt4, algorithmic, disciplined, darwinex, svx
