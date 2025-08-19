SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / SigmaXPro
Alberto Boada

SigmaXPro

Alberto Boada
0 avis
Fiabilité
6 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 7%
Darwinex-Live
1:200
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
147
Bénéfice trades:
105 (71.42%)
Perte trades:
42 (28.57%)
Meilleure transaction:
7.81 EUR
Pire transaction:
-4.68 EUR
Bénéfice brut:
100.27 EUR (8 596 pips)
Perte brute:
-49.33 EUR (4 610 pips)
Gains consécutifs maximales:
14 (7.51 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
12.02 EUR (3)
Ratio de Sharpe:
0.22
Activité de trading:
80.16%
Charge de dépôt maximale:
80.85%
Dernier trade:
15 il y a des heures
Trades par semaine:
32
Temps de détention moyen:
11 heures
Facteur de récupération:
4.20
Longs trades:
56 (38.10%)
Courts trades:
91 (61.90%)
Facteur de profit:
2.03
Rendement attendu:
0.35 EUR
Bénéfice moyen:
0.95 EUR
Perte moyenne:
-1.17 EUR
Pertes consécutives maximales:
4 (-4.85 EUR)
Perte consécutive maximale:
-8.55 EUR (3)
Croissance mensuelle:
6.30%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
1.55 EUR
Maximal:
12.13 EUR (2.38%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
2.38% (12.13 EUR)
Par fonds propres:
11.94% (125.53 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD 74
AUDJPY 32
NZDCHF 30
USDCAD 11
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD 29
AUDJPY 12
NZDCHF 8
USDCAD 9
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD 1.7K
AUDJPY 1.1K
NZDCHF 829
USDCAD 284
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +7.81 EUR
Pire transaction: -5 EUR
Gains consécutifs maximales: 3
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +7.51 EUR
Perte consécutive maximale: -4.85 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Darwinex-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Tickmill-Live05
0.00 × 1
BlueberryMarkets-Live
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live20
0.00 × 2
Pepperstone-Edge11
0.00 × 2
Tickmill-Live04
0.00 × 1
ICMarkets-Live10
0.00 × 4
XMGlobal-Real 21
0.00 × 1
Pepperstone-Edge09
0.00 × 3
OneTrade-Real
0.00 × 2
TurnkeyFX-Live
0.00 × 2
ATCBrokers-Live 1
0.29 × 7
ICMarkets-Live07
0.33 × 69
RoboForex-ECN-2
0.36 × 75
EGlobal-Cent5
0.38 × 78
ICMarkets-Live06
0.53 × 135
OrtegaCapital-Server
0.55 × 129
CFHMarkets-Live1
0.55 × 29
XM.COM-Real 7
0.55 × 67
MYFX-US01-Live
0.56 × 79
Pepperstone-Edge07
0.56 × 25
AxiTrader-US07-Live
0.57 × 60
ICMarkets-Live04
0.58 × 166
UniverseWheel-Live
0.58 × 72
AtlanticPearl-Live 1
0.63 × 41
TickmillUK-Live03
0.64 × 58
167 plus...
SigmaXPro — by SVX Strategies (DARWIN WIJ)

Description:

SigmaXPro is the flagship strategy of SVX Strategies, built on quantitative models, volatility filters (σ), and disciplined risk management. Our goal is consistency with controlled drawdowns.

Approach

  • Exposure control and adaptive position sizing.

  • Diversification across sessions/assets.

  • Algorithmic execution with slippage control.

Transparency

  • DARWIN: WIJ (live performance statistics).

  • Regular reports and version notes.

Important: Trading involves risk. Past performance does not guarantee future results. This service does not constitute financial advice.

Tags: quantitative, sigma, volatility, risk, fx, mt4, algorithmic, disciplined, darwinex, svx


Aucun avis
2025.08.26 00:43
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.19 05:35
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.19 05:35
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
