Mohammad Zahirul Islam

Currencypipsgainer2

Mohammad Zahirul Islam
0 avis
Fiabilité
12 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2025 43%
XMGlobal-Real 8
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
380
Bénéfice trades:
260 (68.42%)
Perte trades:
120 (31.58%)
Meilleure transaction:
65.79 USD
Pire transaction:
-124.86 USD
Bénéfice brut:
3 583.47 USD (113 273 pips)
Perte brute:
-2 986.97 USD (91 678 pips)
Gains consécutifs maximales:
6 (74.13 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
148.62 USD (3)
Ratio de Sharpe:
0.08
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
11.57%
Dernier trade:
14 il y a des minutes
Trades par semaine:
31
Temps de détention moyen:
4 jours
Facteur de récupération:
4.29
Longs trades:
231 (60.79%)
Courts trades:
149 (39.21%)
Facteur de profit:
1.20
Rendement attendu:
1.57 USD
Bénéfice moyen:
13.78 USD
Perte moyenne:
-24.89 USD
Pertes consécutives maximales:
3 (-44.04 USD)
Perte consécutive maximale:
-124.86 USD (1)
Croissance mensuelle:
8.89%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
7.14 USD
Maximal:
138.93 USD (8.78%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
8.60% (111.96 USD)
Par fonds propres:
45.18% (1 030.99 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD 235
USDCHF 145
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD 860
USDCHF -264
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD 29K
USDCHF -7.1K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +65.79 USD
Pire transaction: -125 USD
Gains consécutifs maximales: 3
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +74.13 USD
Perte consécutive maximale: -44.04 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "XMGlobal-Real 8" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ForexTimeFXTM-ECN
0.00 × 1
XMGlobal-Real 30
0.00 × 2
EGlobal-Cent5
0.00 × 27
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 1
XMGlobal-Real 21
0.12 × 43
DooFintech-Live 5
0.13 × 196
XMGlobal-Real 18
0.28 × 168
XMGlobal-Real 27
0.33 × 341
XMGlobal-Real 26
0.50 × 2
XMGlobal-Real 8
0.65 × 379
BlackBullMarkets-Live
1.07 × 14
Valutrades-Real
3.50 × 8
XMGlobal-Real 35
4.25 × 20
Aucun avis
2025.09.17 18:11
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 10:28
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.17 07:15
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 06:15
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 22:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 21:38
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 17:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 16:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.09 08:40
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.09 05:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.09 03:14
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.09 02:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.08 16:35
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.08 15:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.02 13:34
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.02 09:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.19 05:35
No swaps are charged on the signal account
2025.08.19 05:35
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.08.19 05:35
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
