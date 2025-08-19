SignauxSections
Joseph Derek Russell Smith

Manual Trades

Joseph Derek Russell Smith
0 avis
Fiabilité
5 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 13%
Eightcap-Live
1:30
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
50
Bénéfice trades:
29 (58.00%)
Perte trades:
21 (42.00%)
Meilleure transaction:
1 431.87 AUD
Pire transaction:
-718.32 AUD
Bénéfice brut:
3 614.50 AUD (121 416 pips)
Perte brute:
-1 908.39 AUD (414 441 pips)
Gains consécutifs maximales:
8 (452.85 AUD)
Bénéfice consécutif maximal:
1 929.00 AUD (7)
Ratio de Sharpe:
0.14
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
98.94%
Dernier trade:
1 une heure avant
Trades par semaine:
8
Temps de détention moyen:
3 jours
Facteur de récupération:
1.42
Longs trades:
36 (72.00%)
Courts trades:
14 (28.00%)
Facteur de profit:
1.89
Rendement attendu:
34.12 AUD
Bénéfice moyen:
124.64 AUD
Perte moyenne:
-90.88 AUD
Pertes consécutives maximales:
4 (-772.24 AUD)
Perte consécutive maximale:
-772.24 AUD (4)
Croissance mensuelle:
2.05%
Algo trading:
14%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 AUD
Maximal:
1 198.24 AUD (7.98%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
7.95% (1 193.58 AUD)
Par fonds propres:
6.21% (907.28 AUD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 17
XAGUSD 8
EURUSD 5
BTCUSD 5
USOUSD 4
EURCAD 2
USDCAD 2
NZDCHF 1
EURJPY 1
GBPJPY 1
NZDJPY 1
GBPUSD 1
EURGBP 1
CADCHF 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 732
XAGUSD 318
EURUSD 163
BTCUSD -60
USOUSD 60
EURCAD 2
USDCAD -11
NZDCHF 5
EURJPY 49
GBPJPY 43
NZDJPY 29
GBPUSD 27
EURGBP 52
CADCHF -110
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 1.4K
XAGUSD 4.9K
EURUSD 2.8K
BTCUSD -306K
USOUSD 824
EURCAD 410
USDCAD -131
NZDCHF 323
EURJPY 605
GBPJPY 479
NZDJPY 350
GBPUSD 1.2K
EURGBP 441
CADCHF -255
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +1 431.87 AUD
Pire transaction: -718 AUD
Gains consécutifs maximales: 7
Pertes consécutives maximales: 4
Bénéfice consécutif maximal: +452.85 AUD
Perte consécutive maximale: -772.24 AUD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Eightcap-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-MT5-4
0.23 × 30
ICMarketsSC-MT5
0.46 × 13
EightcapGlobal-Live
0.86 × 174
Exness-MT5Real8
1.00 × 1
Eightcap-Live
1.42 × 1083
BlackBullMarkets-Live
1.57 × 136
AdmiralMarkets-Live
4.00 × 3
Tickmill-Live
6.36 × 58
ICMarketsSC-MT5-2
6.87 × 135
VantageInternational-Live
7.83 × 6
Ava-Real 1-MT5
11.83 × 12
Alpari-MT5
12.25 × 79
This is manual trading only, follow at your owner Risk.

This is a mixture of DCA (Low lot size) trades and Swing trades.

Some trades may run from day's to weeks if not months.
Aucun avis
2025.09.11 16:10
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.02 20:59
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.26 21:43
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.26 20:35
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.22 09:05
Share of trading days is too low
2025.08.22 09:05
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.22 08:05
Share of trading days is too low
2025.08.22 08:05
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.19 04:28
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.19 04:28
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.19 04:28
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.08.19 04:28
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.19 04:28
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Manual Trades
30 USD par mois
13%
0
0
USD
19K
AUD
5
14%
50
58%
100%
1.89
34.12
AUD
8%
1:30
Copier

