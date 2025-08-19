- Croissance
Trades:
50
Bénéfice trades:
29 (58.00%)
Perte trades:
21 (42.00%)
Meilleure transaction:
1 431.87 AUD
Pire transaction:
-718.32 AUD
Bénéfice brut:
3 614.50 AUD (121 416 pips)
Perte brute:
-1 908.39 AUD (414 441 pips)
Gains consécutifs maximales:
8 (452.85 AUD)
Bénéfice consécutif maximal:
1 929.00 AUD (7)
Ratio de Sharpe:
0.14
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
98.94%
Dernier trade:
1 une heure avant
Trades par semaine:
8
Temps de détention moyen:
3 jours
Facteur de récupération:
1.42
Longs trades:
36 (72.00%)
Courts trades:
14 (28.00%)
Facteur de profit:
1.89
Rendement attendu:
34.12 AUD
Bénéfice moyen:
124.64 AUD
Perte moyenne:
-90.88 AUD
Pertes consécutives maximales:
4 (-772.24 AUD)
Perte consécutive maximale:
-772.24 AUD (4)
Croissance mensuelle:
2.05%
Algo trading:
14%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 AUD
Maximal:
1 198.24 AUD (7.98%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
7.95% (1 193.58 AUD)
Par fonds propres:
6.21% (907.28 AUD)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|17
|XAGUSD
|8
|EURUSD
|5
|BTCUSD
|5
|USOUSD
|4
|EURCAD
|2
|USDCAD
|2
|NZDCHF
|1
|EURJPY
|1
|GBPJPY
|1
|NZDJPY
|1
|GBPUSD
|1
|EURGBP
|1
|CADCHF
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|732
|XAGUSD
|318
|EURUSD
|163
|BTCUSD
|-60
|USOUSD
|60
|EURCAD
|2
|USDCAD
|-11
|NZDCHF
|5
|EURJPY
|49
|GBPJPY
|43
|NZDJPY
|29
|GBPUSD
|27
|EURGBP
|52
|CADCHF
|-110
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|1.4K
|XAGUSD
|4.9K
|EURUSD
|2.8K
|BTCUSD
|-306K
|USOUSD
|824
|EURCAD
|410
|USDCAD
|-131
|NZDCHF
|323
|EURJPY
|605
|GBPJPY
|479
|NZDJPY
|350
|GBPUSD
|1.2K
|EURGBP
|441
|CADCHF
|-255
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +1 431.87 AUD
Pire transaction: -718 AUD
Gains consécutifs maximales: 7
Pertes consécutives maximales: 4
Bénéfice consécutif maximal: +452.85 AUD
Perte consécutive maximale: -772.24 AUD
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Eightcap-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.23 × 30
|
ICMarketsSC-MT5
|0.46 × 13
|
EightcapGlobal-Live
|0.86 × 174
|
Exness-MT5Real8
|1.00 × 1
|
Eightcap-Live
|1.42 × 1083
|
BlackBullMarkets-Live
|1.57 × 136
|
AdmiralMarkets-Live
|4.00 × 3
|
Tickmill-Live
|6.36 × 58
|
ICMarketsSC-MT5-2
|6.87 × 135
|
VantageInternational-Live
|7.83 × 6
|
Ava-Real 1-MT5
|11.83 × 12
|
Alpari-MT5
|12.25 × 79
This is manual trading only, follow at your owner Risk.
This is a mixture of DCA (Low lot size) trades and Swing trades.
Some trades may run from day's to weeks if not months.
This is a mixture of DCA (Low lot size) trades and Swing trades.
Some trades may run from day's to weeks if not months.
Aucun avis
