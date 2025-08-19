SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / MK Trading
Trong Khoi Do

MK Trading

Trong Khoi Do
0 avis
Fiabilité
13 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 41%
VTMarkets-Live 2
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 064
Bénéfice trades:
787 (73.96%)
Perte trades:
277 (26.03%)
Meilleure transaction:
702.90 USD
Pire transaction:
-1 032.78 USD
Bénéfice brut:
27 403.98 USD (228 406 pips)
Perte brute:
-20 661.31 USD (164 361 pips)
Gains consécutifs maximales:
31 (375.18 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
5 189.97 USD (12)
Ratio de Sharpe:
0.06
Activité de trading:
43.62%
Charge de dépôt maximale:
4.03%
Dernier trade:
1 une heure avant
Trades par semaine:
138
Temps de détention moyen:
3 heures
Facteur de récupération:
1.37
Longs trades:
442 (41.54%)
Courts trades:
622 (58.46%)
Facteur de profit:
1.33
Rendement attendu:
6.34 USD
Bénéfice moyen:
34.82 USD
Perte moyenne:
-74.59 USD
Pertes consécutives maximales:
11 (-779.80 USD)
Perte consécutive maximale:
-4 883.22 USD (8)
Croissance mensuelle:
14.53%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
290.44 USD
Maximal:
4 932.22 USD (18.79%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
18.79% (4 932.22 USD)
Par fonds propres:
5.42% (624.90 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD-VIP 832
GBPUSD-VIP 85
GER40. 73
EURUSD-VIP 64
EURNZD-VIP 8
GBPAUD-VIP 2
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD-VIP 6.1K
GBPUSD-VIP -433
GER40. 21
EURUSD-VIP 1K
EURNZD-VIP -31
GBPAUD-VIP 15
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD-VIP 51K
GBPUSD-VIP -5K
GER40. 9.2K
EURUSD-VIP 9K
EURNZD-VIP -518
GBPAUD-VIP 220
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +702.90 USD
Pire transaction: -1 033 USD
Gains consécutifs maximales: 12
Pertes consécutives maximales: 8
Bénéfice consécutif maximal: +375.18 USD
Perte consécutive maximale: -779.80 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "VTMarkets-Live 2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Aucun avis
2025.09.12 10:41
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.11 11:40
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.09 14:21
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.19 04:28
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
MK Trading
30 USD par mois
41%
0
0
USD
12K
USD
13
99%
1 064
73%
44%
1.32
6.34
USD
19%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.