Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "HFMarketsSV-Live Server 6" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

FBS-Real-5 0.00 × 1 XMGlobal-Real 8 0.00 × 1 HFMarketsSV-Live Server 5 1.00 × 1 HFMarketsSV-Live Server 1.80 × 5 LiteForex-ECN2.com 5.00 × 1 FBS-Real-8 25.00 × 1 s'identifier ou S'inscrire Pour voir les trades en temps réel, veuillezou