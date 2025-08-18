SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / CONTA PREVIDENCIARIA
Claudeir Fernandes De Souza

CONTA PREVIDENCIARIA

Claudeir Fernandes De Souza
0 avis
Fiabilité
8 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 7%
Pepperstone-MT5-Live01
1:200
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
124
Bénéfice trades:
86 (69.35%)
Perte trades:
38 (30.65%)
Meilleure transaction:
26.40 USD
Pire transaction:
-55.98 USD
Bénéfice brut:
382.29 USD (1 531 629 pips)
Perte brute:
-290.82 USD (17 183 pips)
Gains consécutifs maximales:
13 (65.22 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
115.44 USD (6)
Ratio de Sharpe:
0.08
Activité de trading:
29.00%
Charge de dépôt maximale:
8.87%
Dernier trade:
8 il y a des heures
Trades par semaine:
26
Temps de détention moyen:
4 heures
Facteur de récupération:
0.90
Longs trades:
56 (45.16%)
Courts trades:
68 (54.84%)
Facteur de profit:
1.31
Rendement attendu:
0.74 USD
Bénéfice moyen:
4.45 USD
Perte moyenne:
-7.65 USD
Pertes consécutives maximales:
7 (-39.11 USD)
Perte consécutive maximale:
-101.16 USD (3)
Croissance mensuelle:
1.77%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.95 USD
Maximal:
101.16 USD (8.87%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
5.16% (101.16 USD)
Par fonds propres:
6.04% (90.35 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
NAS100 88
XAUUSD 20
USDJPY 2
HK50 2
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
NAS100 68
XAUUSD 41
USDJPY -8
HK50 0
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
NAS100 1.3K
XAUUSD 4.2K
USDJPY -58
HK50 90
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +26.40 USD
Pire transaction: -56 USD
Gains consécutifs maximales: 6
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +65.22 USD
Perte consécutive maximale: -39.11 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Pepperstone-MT5-Live01" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Exness-MT5Real3
0.00 × 60
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 8
ICTrading-MT5-4
0.00 × 1
Exness-MT5Real31
0.00 × 1
Darwinex-Live
0.32 × 19
Alpari-MT5
0.58 × 26
ICMarketsEU-MT5-2
0.74 × 27
Eightcap-Live
0.85 × 61
Tickmill-Live
0.91 × 11
ICMarketsSC-MT5
1.15 × 576
Exness-MT5Real26
1.36 × 59
Exness-MT5Real7
1.42 × 389
ICMarkets-MT5
1.72 × 18
Pepperstone-MT5-Live01
1.90 × 9511
FusionMarkets-Live
2.30 × 2211
RealmsTech-Live
2.46 × 13
AdmiralMarkets-Live
3.30 × 77
Exness-MT5Real5
3.48 × 3437
ICMarketsSC-MT5-2
3.57 × 3442
ICMarkets-MT5-2
3.73 × 1920
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
4.00 × 1
ForexTimeFXTM-Live01
4.00 × 1
VantageInternational-Live
4.73 × 60
VantageFX-Live
5.08 × 13
Ava-Real 1-MT5
5.67 × 3
17 plus...
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Aucun avis
2025.09.22 12:13
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.19 16:14
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.55% of days out of 44 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.09 19:45
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.09 16:33
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.18 20:13
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
CONTA PREVIDENCIARIA
30 USD par mois
7%
0
0
USD
1.9K
USD
8
0%
124
69%
29%
1.31
0.74
USD
6%
1:200
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.