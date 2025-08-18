SignauxSections
Orhan Ekiz

Klasprof

Orhan Ekiz
0 avis
10 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 50 USD par mois
croissance depuis 2025 -46%
Tickmill-Live04
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
843
Bénéfice trades:
525 (62.27%)
Perte trades:
318 (37.72%)
Meilleure transaction:
68.30 USD
Pire transaction:
-65.31 USD
Bénéfice brut:
1 889.60 USD (115 167 pips)
Perte brute:
-1 395.25 USD (95 133 pips)
Gains consécutifs maximales:
41 (59.59 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
141.05 USD (27)
Ratio de Sharpe:
0.08
Activité de trading:
63.29%
Charge de dépôt maximale:
167.02%
Dernier trade:
19 il y a des heures
Trades par semaine:
223
Temps de détention moyen:
8 heures
Facteur de récupération:
2.55
Longs trades:
535 (63.46%)
Courts trades:
308 (36.54%)
Facteur de profit:
1.35
Rendement attendu:
0.59 USD
Bénéfice moyen:
3.60 USD
Perte moyenne:
-4.39 USD
Pertes consécutives maximales:
15 (-31.11 USD)
Perte consécutive maximale:
-132.84 USD (3)
Croissance mensuelle:
-39.84%
Algo trading:
90%
Prélèvement par solde:
Absolu:
37.85 USD
Maximal:
193.51 USD (54.41%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
82.78% (133.58 USD)
Par fonds propres:
74.46% (261.76 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 455
EURUSD 226
GBPUSD 48
GBPJPY 26
NZDUSD 21
USDCAD 21
USDCHF 20
USDJPY 16
NZDCAD 10
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 314
EURUSD 303
GBPUSD -123
GBPJPY -21
NZDUSD -7
USDCAD 6
USDCHF 4
USDJPY 17
NZDCAD 2
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 6.6K
EURUSD 17K
GBPUSD -4.3K
GBPJPY -3K
NZDUSD -534
USDCAD 1K
USDCHF 393
USDJPY 2.8K
NZDCAD 349
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +68.30 USD
Pire transaction: -65 USD
Gains consécutifs maximales: 27
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +59.59 USD
Perte consécutive maximale: -31.11 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Tickmill-Live04" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

LQDLtd-Live02
0.00 × 1
Tickmill-Live09
0.00 × 5
FPMarkets-Live2
0.00 × 1
Tradeview-Live
0.00 × 1
Pepperstone-Edge02
0.00 × 1
Pepperstone-Edge01
0.00 × 4
ICMarkets-Live01
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live09
0.49 × 295
Tickmill-Live02
0.56 × 3649
Tickmill-Live
0.56 × 2335
ICMarkets-Live09
0.67 × 3
TickmillAsia-Live06
0.67 × 6
ICMarkets-Live07
0.67 × 1228
TMGM.TradeMax-Live3
0.69 × 74
VantageFXInternational-Live 2
0.75 × 4
ICMarkets-Live18
0.85 × 155
ICMarketsSC-Live33
0.85 × 20
Pepperstone-Demo01
1.00 × 6
ICMarkets-Live12
1.04 × 1323
ICMarketsSC-Live23
1.06 × 67
ICMarketsSC-Live15
1.14 × 1180
ICMarketsSC-Live03
1.15 × 26
ICMarketsSC-Live06
1.33 × 882
ICMarkets-Live10
1.34 × 2853
LQD1-Live01
1.35 × 553
84 plus...
Bol kazançlar
Aucun avis
2025.10.10 15:34
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.10 15:34
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.10 14:34
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.10 13:25
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.10 10:16
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.10 09:16
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.10 07:16
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.25 20:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 19:01
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 17:48
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.19 15:14
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.19 14:14
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.19 11:01
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.19 07:48
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.22% of days out of 45 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.19 07:48
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.17 20:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 19:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 18:11
High current drawdown in 74% indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 15:56
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 14:56
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
