SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / FDN Funded Account
William Sikati

FDN Funded Account

William Sikati
0 avis
7 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 -10%
FundedNext-Server
1:100
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
28
Bénéfice trades:
9 (32.14%)
Perte trades:
19 (67.86%)
Meilleure transaction:
1 768.20 USD
Pire transaction:
-2 529.62 USD
Bénéfice brut:
5 032.11 USD (2 651 pips)
Perte brute:
-15 035.67 USD (9 288 pips)
Gains consécutifs maximales:
2 (2 468.81 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
2 468.81 USD (2)
Ratio de Sharpe:
-0.35
Activité de trading:
32.52%
Charge de dépôt maximale:
21.52%
Dernier trade:
2 il y a quelques jours
Trades par semaine:
2
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
-0.98
Longs trades:
20 (71.43%)
Courts trades:
8 (28.57%)
Facteur de profit:
0.33
Rendement attendu:
-357.27 USD
Bénéfice moyen:
559.12 USD
Perte moyenne:
-791.35 USD
Pertes consécutives maximales:
5 (-4 112.79 USD)
Perte consécutive maximale:
-4 112.79 USD (5)
Croissance mensuelle:
-1.86%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
10 003.56 USD
Maximal:
10 178.08 USD (10.16%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
10.17% (10 191.98 USD)
Par fonds propres:
2.43% (2 346.71 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURGBP 5
CADJPY 4
USDCAD 3
USDJPY 3
EURAUD 2
US30 2
GBPJPY 2
XAUUSD 2
USDCHF 1
EURJPY 1
AUDJPY 1
GBPUSD 1
EURUSD 1
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURGBP -3.6K
CADJPY -3.5K
USDCAD 2.5K
USDJPY -877
EURAUD -3
US30 -190
GBPJPY -15
XAUUSD -59
USDCHF -2.5K
EURJPY 687
AUDJPY -2.6K
GBPUSD 86
EURUSD -18
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURGBP -121
CADJPY -492
USDCAD 666
USDJPY -138
EURAUD -165
US30 -5K
GBPJPY 57
XAUUSD -1.9K
USDCHF -372
EURJPY 421
AUDJPY -461
GBPUSD 882
EURUSD -59
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +1 768.20 USD
Pire transaction: -2 530 USD
Gains consécutifs maximales: 2
Pertes consécutives maximales: 5
Bénéfice consécutif maximal: +2 468.81 USD
Perte consécutive maximale: -4 112.79 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FundedNext-Server" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Full Price Action and Charts
Aucun avis
2025.09.24 15:49
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.17 16:56
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.18 17:06
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.18 17:06
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
FDN Funded Account
30 USD par mois
-10%
0
0
USD
90K
USD
7
0%
28
32%
33%
0.33
-357.27
USD
10%
1:100
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.