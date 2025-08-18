- Croissance
Trades:
384
Bénéfice trades:
211 (54.94%)
Perte trades:
173 (45.05%)
Meilleure transaction:
42.32 USD
Pire transaction:
-46.53 USD
Bénéfice brut:
967.62 USD (85 993 pips)
Perte brute:
-647.03 USD (74 612 pips)
Gains consécutifs maximales:
8 (23.03 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
42.32 USD (1)
Ratio de Sharpe:
0.13
Activité de trading:
95.13%
Charge de dépôt maximale:
29.19%
Dernier trade:
5 il y a des minutes
Trades par semaine:
31
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
1.78
Longs trades:
225 (58.59%)
Courts trades:
159 (41.41%)
Facteur de profit:
1.50
Rendement attendu:
0.83 USD
Bénéfice moyen:
4.59 USD
Perte moyenne:
-3.74 USD
Pertes consécutives maximales:
7 (-180.45 USD)
Perte consécutive maximale:
-180.45 USD (7)
Croissance mensuelle:
-2.99%
Algo trading:
96%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
180.45 USD (19.85%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
25.45% (180.45 USD)
Par fonds propres:
38.45% (271.66 USD)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|GOLDm#
|82
|EURAUDm#
|53
|GBPUSDm#
|47
|CADJPYm#
|46
|GBPCADm#
|42
|USDCHFm#
|40
|AUDCADm#
|31
|EURGBPm#
|22
|NZDCADm#
|20
|EURUSDm#
|1
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|GOLDm#
|140
|EURAUDm#
|63
|GBPUSDm#
|56
|CADJPYm#
|57
|GBPCADm#
|58
|USDCHFm#
|54
|AUDCADm#
|-153
|EURGBPm#
|24
|NZDCADm#
|22
|EURUSDm#
|0
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|GOLDm#
|12K
|EURAUDm#
|3K
|GBPUSDm#
|-5.6K
|CADJPYm#
|3.3K
|GBPCADm#
|3.6K
|USDCHFm#
|1.4K
|AUDCADm#
|-7.1K
|EURGBPm#
|1.1K
|NZDCADm#
|-602
|EURUSDm#
|31
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +42.32 USD
Pire transaction: -47 USD
Gains consécutifs maximales: 1
Pertes consécutives maximales: 7
Bénéfice consécutif maximal: +23.03 USD
Perte consécutive maximale: -180.45 USD
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "XMGlobal-MT5 2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
Pas de données
9 合 1 智能 EA 信号：像专业交易团队一样高效，安全跟单更放心
9 个独立 EA 品种深度整合，组成一套协同运作的智能交易信号 —— 这相当于为你组建了一支由 9 名 “专业交易员” 构成的专属团队，彼此互补、同步发力，大幅提升交易决策效率与执行连贯性，告别单一策略的局限性。而且，9个品种中回撤最大的时间点，它是不会重叠在一起的，这点很重要。
更值得信赖的是，这套信号中的每一个 EA 品种，均经过100% 精度的历史数据回测验证：自 2023 年 1 月 1 日至今的完整周期内，全程无亏损记录、无触发止损情况，历经市场波动考验，为你的跟单操作筑牢安全基础，可放心开启复制跟单。
跟单操作小提示
为匹配信号风险与账户适配性，建议将跟单倍数设置为0.02 倍：此设置下，本账号显示交易手数为 0.5 手，对应美元结算账户的标准手数为 0.01 手，既能贴合信号策略节奏，也能更好地控制账户交易风险。
以下是其中一个品种的测试报告，（其他也是相近的情况）
|
策略测试报告
|
ICMarketsSC-MT5-4 (Build 5120)
|
设置
|专家:
|LF ZZ EA
|交易品种:
|GBPUSD
|期间:
|M5 (2023.01.01 - 2026.01.01)
|输入:
|RSI_Period=14
|RSI_BuyLevel=*0.0
|RSI_SellLevel=*0.0
|AddPosition_Points=365
|Lot_Multiplier=2.0
|Initial_Lot=0.01
|Target_Profit=6
|Stop_Loss=300.0
|Magic_Number=20250628
|Comment_Prefix=RSI_Martin
|Trade_Direction=0
|Order_Filling_Mode=0
|公司:
|Raw Trading Ltd
|货币:
|USD
|初始入金:
|10 000.00
|杠杆:
|1:500
|
结果
|质量历史:
|100%
|柱:
|186883
|报价:
|51153604
|交易品种:
|1
|总净盈利:
|1 387.33
|绝对结余亏损:
|0.11
|绝对净值亏损:
|120.45
|毛利:
|2 807.31
|最大结余亏损:
|126.77 (1.14%)
|最大净值亏损:
|296.12 (2.69%)
|毛损:
|-1 419.98
|相对结余亏损:
|1.14% (126.77)
|相对净值亏损:
|2.69% (296.12)
|盈利因子:
|1.98
|预期收益:
|2.76
|预付款维持率:
|6567.18%
|采收率:
|4.69
|夏普比率:
|1.90
|分值:
|3.81 (99.74%)
|AHPR:
|1.0003 (0.03%)
|LR 相关性:
|1.00
|OnTester结果:
|0
|GHPR:
|1.0003 (0.03%)
|LR 标准误差:
|20.62
|交易总计:
|502
|卖出交易 (赢得 %):
|0 (0.00%)
|买入交易 (赢得 %):
|502 (51.00%)
|总成交:
|1004
|盈利交易 (% 全部):
|256 (51.00%)
|亏损交易 (% 全部):
|246 (49.00%)
|最大 获利交易:
|123.12
|最大 亏损交易:
|-45.94
|平均 获利交易:
|10.97
|平均 亏损交易:
|-5.59
|最大值 连胜 ($):
|7 (41.99)
|最大值 连败 ($):
|5 (-116.54)
|极大值 连续获利 (count):
|147.06 (5)
|极大值 连续亏损 (count):
|-126.66 (4)
|平均 连胜:
|2
|平均 连败:
|2
