Ai Jing Gao

THPX1A

Ai Jing Gao
0 avis
Fiabilité
13 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 50 USD par mois
croissance depuis 2025 50%
NCESC-Live
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
327
Bénéfice trades:
173 (52.90%)
Perte trades:
154 (47.09%)
Meilleure transaction:
380.92 USD
Pire transaction:
-393.75 USD
Bénéfice brut:
44 362.96 USD (3 395 940 pips)
Perte brute:
-41 876.80 USD (2 958 937 pips)
Gains consécutifs maximales:
7 (2 008.92 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
2 008.92 USD (7)
Ratio de Sharpe:
0.05
Activité de trading:
75.90%
Charge de dépôt maximale:
22.61%
Dernier trade:
3 il y a des heures
Trades par semaine:
29
Temps de détention moyen:
7 heures
Facteur de récupération:
0.86
Longs trades:
154 (47.09%)
Courts trades:
173 (52.91%)
Facteur de profit:
1.06
Rendement attendu:
7.60 USD
Bénéfice moyen:
256.43 USD
Perte moyenne:
-271.93 USD
Pertes consécutives maximales:
7 (-2 017.84 USD)
Perte consécutive maximale:
-2 017.84 USD (7)
Croissance mensuelle:
27.18%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
747.34 USD
Maximal:
2 896.83 USD (40.52%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
40.52% (2 896.83 USD)
Par fonds propres:
9.60% (510.82 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUBTC 202
BTCUSD 69
XAUUSD 56
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUBTC 1.7K
BTCUSD 955
XAUUSD -119
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUBTC 1.4K
BTCUSD 435K
XAUUSD 152
2M 4M 6M
2M 4M 6M
2M 4M 6M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +380.92 USD
Pire transaction: -394 USD
Gains consécutifs maximales: 7
Pertes consécutives maximales: 7
Bénéfice consécutif maximal: +2 008.92 USD
Perte consécutive maximale: -2 017.84 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "NCESC-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Exness-MT5Real32
0.00 × 2
FxPro-MT5 Live02
0.00 × 1
CapitalPointTrading-MT5-4
2.23 × 22
NCESC-Live
3.46 × 54
Ava-Real 1-MT5
12.00 × 2
Aucun avis
2025.09.25 04:45
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.23 20:33
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.11 23:40
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.11 13:55
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.11 05:10
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.10 04:25
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.09 15:33
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.43% of days out of 70 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.09 15:33
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.09 14:21
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.09 10:55
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.09 07:40
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.09 05:27
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.09 04:27
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.09 03:14
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.04 05:28
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.04 04:28
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.04 02:18
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.03 14:40
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.02 03:19
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.02 02:11
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
THPX1A
50 USD par mois
50%
0
0
USD
7.5K
USD
13
0%
327
52%
76%
1.05
7.60
USD
41%
1:500
