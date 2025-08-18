- Croissance
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|367
|AUDCAD
|25
|USDCHF
|6
|XAGUSD
|3
|USDCAD
|3
|AUDUSD
|3
|GBPUSD
|3
|BTCUSD
|2
|EURAUD
|2
|XBRUSD
|1
|CADJPY
|1
|UK100
|1
|EURUSD
|1
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|1K
|AUDCAD
|244
|USDCHF
|28
|XAGUSD
|-14
|USDCAD
|2
|AUDUSD
|3
|GBPUSD
|1
|BTCUSD
|-3
|EURAUD
|1
|XBRUSD
|0
|CADJPY
|1
|UK100
|0
|EURUSD
|1
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|44K
|AUDCAD
|-1.3K
|USDCHF
|158
|XAGUSD
|-41
|USDCAD
|176
|AUDUSD
|166
|GBPUSD
|56
|BTCUSD
|-28K
|EURAUD
|110
|XBRUSD
|51
|CADJPY
|50
|UK100
|470
|EURUSD
|67
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FusionMarkets-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
Exness-MT5Real8
|0.30 × 10
|
PUPrime-Live
|1.50 × 4
|
GOMarketsMU-Live
|2.00 × 7
|
ICMarketsSC-MT5
|2.02 × 55
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|2.50 × 2
|
ICMarketsSC-MT5-2
|3.00 × 1100
|
FPMarkets-Live
|3.00 × 1
|
FXNXGlobal-Trade
|3.00 × 2
|
XM.COM-MT5
|3.86 × 190
|
FusionMarkets-Live
|3.89 × 17026
|
ForexTimeFXTM-Live01
|4.19 × 157
|
FPMarketsLLC-Live
|4.23 × 13
|
Exness-MT5Real12
|4.31 × 32
|
VantageInternational-Live 4
|4.44 × 16
|
Darwinex-Live
|4.71 × 335
|
GOMarketsIntl-Live
|4.94 × 68
|
RoboForex-ECN
|4.99 × 522
|
MonetaMarkets-Live
|5.50 × 2
|
ICMarketsSC-MT5-4
|5.66 × 1105
|
JunoMarkets-Server
|5.71 × 14
|
Valutrades-Live
|5.83 × 6
|
XMGlobal-MT5 2
|6.00 × 1
|
STARTRADERFinancial-Live
|6.00 × 1
|
VantageInternational-Live 10
|6.00 × 2
|
TASS-Live
|6.05 × 62
I trade mainly AUDCAD and GOLD (XAUUSD) with a disciplined strategy based on technical analysis and risk management.
Recommended account settings:
-
Minimum deposit: $2,000
-
Minimum leverage: 1:400
My focus is on consistency and controlled risk. I prioritize account safety, avoid overtrading, and aim for steady growth rather than high-risk gambling. Please make sure to follow the recommended account conditions to achieve similar results.
