Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FusionMarkets-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Exness-MT5Real8 0.30 × 10 PUPrime-Live 1.50 × 4 GOMarketsMU-Live 2.00 × 7 ICMarketsSC-MT5 2.02 × 55 GFXSecurities-GFXSECURITIES 2.50 × 2 ICMarketsSC-MT5-2 3.00 × 1100 FPMarkets-Live 3.00 × 1 FXNXGlobal-Trade 3.00 × 2 XM.COM-MT5 3.86 × 190 FusionMarkets-Live 3.89 × 17026 ForexTimeFXTM-Live01 4.19 × 157 FPMarketsLLC-Live 4.23 × 13 Exness-MT5Real12 4.31 × 32 VantageInternational-Live 4 4.44 × 16 Darwinex-Live 4.71 × 335 GOMarketsIntl-Live 4.94 × 68 RoboForex-ECN 4.99 × 522 MonetaMarkets-Live 5.50 × 2 ICMarketsSC-MT5-4 5.66 × 1105 JunoMarkets-Server 5.71 × 14 Valutrades-Live 5.83 × 6 XMGlobal-MT5 2 6.00 × 1 STARTRADERFinancial-Live 6.00 × 1 VantageInternational-Live 10 6.00 × 2 TASS-Live 6.05 × 62 46 plus...