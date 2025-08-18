SignauxSections
Mehmet Serin

Capetonian

Mehmet Serin
0 avis
Fiabilité
7 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 70%
FusionMarkets-Live
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
418
Bénéfice trades:
293 (70.09%)
Perte trades:
125 (29.90%)
Meilleure transaction:
135.37 GBP
Pire transaction:
-161.18 GBP
Bénéfice brut:
2 240.80 GBP (110 081 pips)
Perte brute:
-1 259.76 GBP (93 774 pips)
Gains consécutifs maximales:
24 (228.22 GBP)
Bénéfice consécutif maximal:
300.09 GBP (7)
Ratio de Sharpe:
0.14
Activité de trading:
87.95%
Charge de dépôt maximale:
34.45%
Dernier trade:
1 une heure avant
Trades par semaine:
111
Temps de détention moyen:
13 heures
Facteur de récupération:
4.01
Longs trades:
287 (68.66%)
Courts trades:
131 (31.34%)
Facteur de profit:
1.78
Rendement attendu:
2.35 GBP
Bénéfice moyen:
7.65 GBP
Perte moyenne:
-10.08 GBP
Pertes consécutives maximales:
8 (-138.08 GBP)
Perte consécutive maximale:
-193.65 GBP (6)
Croissance mensuelle:
72.44%
Algo trading:
65%
Prélèvement par solde:
Absolu:
51.89 GBP
Maximal:
244.46 GBP (18.29%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
18.29% (209.69 GBP)
Par fonds propres:
39.61% (799.55 GBP)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 367
AUDCAD 25
USDCHF 6
XAGUSD 3
USDCAD 3
AUDUSD 3
GBPUSD 3
BTCUSD 2
EURAUD 2
XBRUSD 1
CADJPY 1
UK100 1
EURUSD 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 1K
AUDCAD 244
USDCHF 28
XAGUSD -14
USDCAD 2
AUDUSD 3
GBPUSD 1
BTCUSD -3
EURAUD 1
XBRUSD 0
CADJPY 1
UK100 0
EURUSD 1
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 44K
AUDCAD -1.3K
USDCHF 158
XAGUSD -41
USDCAD 176
AUDUSD 166
GBPUSD 56
BTCUSD -28K
EURAUD 110
XBRUSD 51
CADJPY 50
UK100 470
EURUSD 67
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +135.37 GBP
Pire transaction: -161 GBP
Gains consécutifs maximales: 7
Pertes consécutives maximales: 6
Bénéfice consécutif maximal: +228.22 GBP
Perte consécutive maximale: -138.08 GBP

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FusionMarkets-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Exness-MT5Real8
0.30 × 10
PUPrime-Live
1.50 × 4
GOMarketsMU-Live
2.00 × 7
ICMarketsSC-MT5
2.02 × 55
GFXSecurities-GFXSECURITIES
2.50 × 2
ICMarketsSC-MT5-2
3.00 × 1100
FPMarkets-Live
3.00 × 1
FXNXGlobal-Trade
3.00 × 2
XM.COM-MT5
3.86 × 190
FusionMarkets-Live
3.89 × 17026
ForexTimeFXTM-Live01
4.19 × 157
FPMarketsLLC-Live
4.23 × 13
Exness-MT5Real12
4.31 × 32
VantageInternational-Live 4
4.44 × 16
Darwinex-Live
4.71 × 335
GOMarketsIntl-Live
4.94 × 68
RoboForex-ECN
4.99 × 522
MonetaMarkets-Live
5.50 × 2
ICMarketsSC-MT5-4
5.66 × 1105
JunoMarkets-Server
5.71 × 14
Valutrades-Live
5.83 × 6
XMGlobal-MT5 2
6.00 × 1
STARTRADERFinancial-Live
6.00 × 1
VantageInternational-Live 10
6.00 × 2
TASS-Live
6.05 × 62
46 plus...
I trade mainly AUDCAD and GOLD (XAUUSD) with a disciplined strategy based on technical analysis and risk management.
Recommended account settings:

  • Minimum deposit: $2,000

  • Minimum leverage: 1:400

My focus is on consistency and controlled risk. I prioritize account safety, avoid overtrading, and aim for steady growth rather than high-risk gambling. Please make sure to follow the recommended account conditions to achieve similar results.


2025.09.25 01:31
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 01:31
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.25 00:17
High current drawdown in 39% indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 05:56
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.17 12:41
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.03 13:40
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.02 22:59
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.20 14:18
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.18 13:58
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.18 13:58
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
