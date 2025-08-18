- Croissance
Trades:
315
Bénéfice trades:
197 (62.53%)
Perte trades:
118 (37.46%)
Meilleure transaction:
2 958 116.16 IDR
Pire transaction:
-5 932 342.01 IDR
Bénéfice brut:
84 211 919.86 IDR (703 538 pips)
Perte brute:
-61 287 467.74 IDR (142 386 pips)
Gains consécutifs maximales:
17 (4 124 815.63 IDR)
Bénéfice consécutif maximal:
15 889 867.35 IDR (11)
Ratio de Sharpe:
0.19
Activité de trading:
64.27%
Charge de dépôt maximale:
121.28%
Dernier trade:
30 il y a des minutes
Trades par semaine:
53
Temps de détention moyen:
17 heures
Facteur de récupération:
1.09
Longs trades:
187 (59.37%)
Courts trades:
128 (40.63%)
Facteur de profit:
1.37
Rendement attendu:
72 776.04 IDR
Bénéfice moyen:
427 471.67 IDR
Perte moyenne:
-519 385.32 IDR
Pertes consécutives maximales:
17 (-11 366 965.88 IDR)
Perte consécutive maximale:
-12 822 916.66 IDR (12)
Croissance mensuelle:
-11.35%
Prévision annuelle:
-100.00%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
54 707.85 IDR
Maximal:
20 938 522.26 IDR (47.34%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
31.36% (17 051 669.82 IDR)
Par fonds propres:
31.52% (8 597 702.35 IDR)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|EURUSD
|60
|AUDUSD
|55
|GBPUSD
|50
|XAUUSD
|46
|NZDUSD
|39
|USDCAD
|33
|USDCHF
|27
|USDJPY
|3
|DXY
|1
|GBPJPY
|1
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|EURUSD
|-246
|AUDUSD
|175
|GBPUSD
|110
|XAUUSD
|2.1K
|NZDUSD
|105
|USDCAD
|-25
|USDCHF
|186
|USDJPY
|-106
|DXY
|1
|GBPJPY
|51
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|EURUSD
|2.4K
|AUDUSD
|3.1K
|GBPUSD
|1.4K
|XAUUSD
|551K
|NZDUSD
|2.2K
|USDCAD
|558
|USDCHF
|293
|USDJPY
|-528
|DXY
|31
|GBPJPY
|459
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
Meilleure transaction: +2 958 116.16 IDR
Pire transaction: -5 932 342 IDR
Gains consécutifs maximales: 11
Pertes consécutives maximales: 12
Bénéfice consécutif maximal: +4 124 815.63 IDR
Perte consécutive maximale: -11 366 965.88 IDR
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-Real29" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
FPMarkets-Live3
|0.00 × 1
|
Exness-Real17
|0.73 × 52
|
TradeMaxGlobal-Demo
|5.57 × 30
|
FBS-Real-13
|5.62 × 784
|
Exness-Real16
|6.40 × 62
|
Exness-Real29
|7.88 × 120
|
ICMarketsSC-Live05
|9.42 × 544
|
Exness-Real4
|10.78 × 283
|
ICMarketsSC-Live31
|11.81 × 53
|
RoboForex-Pro-3
|14.38 × 8
Intraday trader,
risk 1-3% every trade
rr 1:1-1.5
target 15% month
risk 1-3% every trade
rr 1:1-1.5
target 15% month
Aucun avis
