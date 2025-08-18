SignauxSections
Y Satrio Argo Purwoko

Golden shot

Y Satrio Argo Purwoko
0 avis
Fiabilité
9 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 182%
Exness-Real29
1:400
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
315
Bénéfice trades:
197 (62.53%)
Perte trades:
118 (37.46%)
Meilleure transaction:
2 958 116.16 IDR
Pire transaction:
-5 932 342.01 IDR
Bénéfice brut:
84 211 919.86 IDR (703 538 pips)
Perte brute:
-61 287 467.74 IDR (142 386 pips)
Gains consécutifs maximales:
17 (4 124 815.63 IDR)
Bénéfice consécutif maximal:
15 889 867.35 IDR (11)
Ratio de Sharpe:
0.19
Activité de trading:
64.27%
Charge de dépôt maximale:
121.28%
Dernier trade:
30 il y a des minutes
Trades par semaine:
53
Temps de détention moyen:
17 heures
Facteur de récupération:
1.09
Longs trades:
187 (59.37%)
Courts trades:
128 (40.63%)
Facteur de profit:
1.37
Rendement attendu:
72 776.04 IDR
Bénéfice moyen:
427 471.67 IDR
Perte moyenne:
-519 385.32 IDR
Pertes consécutives maximales:
17 (-11 366 965.88 IDR)
Perte consécutive maximale:
-12 822 916.66 IDR (12)
Croissance mensuelle:
-11.35%
Prévision annuelle:
-100.00%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
54 707.85 IDR
Maximal:
20 938 522.26 IDR (47.34%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
31.36% (17 051 669.82 IDR)
Par fonds propres:
31.52% (8 597 702.35 IDR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD 60
AUDUSD 55
GBPUSD 50
XAUUSD 46
NZDUSD 39
USDCAD 33
USDCHF 27
USDJPY 3
DXY 1
GBPJPY 1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD -246
AUDUSD 175
GBPUSD 110
XAUUSD 2.1K
NZDUSD 105
USDCAD -25
USDCHF 186
USDJPY -106
DXY 1
GBPJPY 51
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD 2.4K
AUDUSD 3.1K
GBPUSD 1.4K
XAUUSD 551K
NZDUSD 2.2K
USDCAD 558
USDCHF 293
USDJPY -528
DXY 31
GBPJPY 459
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +2 958 116.16 IDR
Pire transaction: -5 932 342 IDR
Gains consécutifs maximales: 11
Pertes consécutives maximales: 12
Bénéfice consécutif maximal: +4 124 815.63 IDR
Perte consécutive maximale: -11 366 965.88 IDR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-Real29" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

FPMarkets-Live3
0.00 × 1
Exness-Real17
0.73 × 52
TradeMaxGlobal-Demo
5.57 × 30
FBS-Real-13
5.62 × 784
Exness-Real16
6.40 × 62
Exness-Real29
7.88 × 120
ICMarketsSC-Live05
9.42 × 544
Exness-Real4
10.78 × 283
ICMarketsSC-Live31
11.81 × 53
RoboForex-Pro-3
14.38 × 8
Intraday trader,
risk 1-3% every trade
rr 1:1-1.5
target 15% month
Aucun avis
2025.09.19 13:01
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.08 14:22
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.08 13:22
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.26 22:43
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.08.23 07:27
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:100 - 1:65535
2025.08.19 02:28
Share of trading days is too low
2025.08.19 02:28
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.08.19 02:28
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.19 02:28
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.18 14:58
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.18 14:58
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.18 14:58
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.18 14:58
Trading operations on the account were performed for only 17 days. This comprises 10% of days out of the 170 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.18 12:57
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.08.18 12:57
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.18 12:57
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Golden shot
30 USD par mois
182%
0
0
USD
44M
IDR
9
0%
315
62%
64%
1.37
72 776.04
IDR
32%
1:400
