Jiang Ping Luo

LJP764

Jiang Ping Luo
0 avis
Fiabilité
11 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 300 USD par mois
croissance depuis 2025 19%
UniversalCitizen-Live
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
690
Bénéfice trades:
407 (58.98%)
Perte trades:
283 (41.01%)
Meilleure transaction:
130.50 USD
Pire transaction:
-70.65 USD
Bénéfice brut:
4 139.74 USD (161 899 pips)
Perte brute:
-2 250.97 USD (95 734 pips)
Gains consécutifs maximales:
11 (24.36 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
168.97 USD (4)
Ratio de Sharpe:
0.17
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
2.28%
Dernier trade:
19 il y a des heures
Trades par semaine:
35
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
11.15
Longs trades:
306 (44.35%)
Courts trades:
384 (55.65%)
Facteur de profit:
1.84
Rendement attendu:
2.74 USD
Bénéfice moyen:
10.17 USD
Perte moyenne:
-7.95 USD
Pertes consécutives maximales:
5 (-36.23 USD)
Perte consécutive maximale:
-96.53 USD (3)
Croissance mensuelle:
2.73%
Prévision annuelle:
33.16%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
2.14 USD
Maximal:
169.33 USD (1.43%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
1.40% (166.36 USD)
Par fonds propres:
3.40% (395.49 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD 138
EURJPY 138
NZDUSD 138
USDJPY 138
AUDUSD 138
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD 808
EURJPY 562
NZDUSD -281
USDJPY 1.2K
AUDUSD -419
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD 12K
EURJPY 25K
NZDUSD -3.5K
USDJPY 39K
AUDUSD -7.1K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +130.50 USD
Pire transaction: -71 USD
Gains consécutifs maximales: 4
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +24.36 USD
Perte consécutive maximale: -36.23 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "UniversalCitizen-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

货币对冲  VX:394384420
Aucun avis
2025.09.18 10:53
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.09 10:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.09 04:27
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.18 11:49
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
