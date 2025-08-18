SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Prime Scalper
Elvira Zalalutdinova

Prime Scalper

Elvira Zalalutdinova
0 avis
Fiabilité
7 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 177%
InstaFinance-Europe.com
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
130
Bénéfice trades:
124 (95.38%)
Perte trades:
6 (4.62%)
Meilleure transaction:
77.00 USD
Pire transaction:
-198.10 USD
Bénéfice brut:
1 114.32 USD (21 424 pips)
Perte brute:
-289.46 USD (6 870 pips)
Gains consécutifs maximales:
50 (524.51 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
524.51 USD (50)
Ratio de Sharpe:
0.25
Activité de trading:
20.40%
Charge de dépôt maximale:
11.52%
Dernier trade:
6 il y a des heures
Trades par semaine:
14
Temps de détention moyen:
4 heures
Facteur de récupération:
4.16
Longs trades:
70 (53.85%)
Courts trades:
60 (46.15%)
Facteur de profit:
3.85
Rendement attendu:
6.35 USD
Bénéfice moyen:
8.99 USD
Perte moyenne:
-48.24 USD
Pertes consécutives maximales:
3 (-19.71 USD)
Perte consécutive maximale:
-198.10 USD (1)
Croissance mensuelle:
83.29%
Algo trading:
14%
Prélèvement par solde:
Absolu:
38.71 USD
Maximal:
198.10 USD (30.04%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
32.17% (198.10 USD)
Par fonds propres:
14.89% (98.40 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD.m 71
GBPUSD.fx 24
EURUSD 15
XAUUSD 9
GBPUSD 5
USDCAD.fx 3
EURUSD.fx 3
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD.m 730
GBPUSD.fx 33
EURUSD -3
XAUUSD 58
GBPUSD 1
USDCAD.fx 1
EURUSD.fx 4
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD.m 12K
GBPUSD.fx 1.2K
EURUSD -196
XAUUSD 1.2K
GBPUSD 306
USDCAD.fx 150
EURUSD.fx 338
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +77.00 USD
Pire transaction: -198 USD
Gains consécutifs maximales: 50
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +524.51 USD
Perte consécutive maximale: -19.71 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "InstaFinance-Europe.com" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

EGlobal-Cent5
0.41 × 380
FPMarketsLLC-Live4
2.00 × 1
RoboForex-ProCent-3
4.22 × 744
ATFXGM8-Live
6.50 × 2
2025.09.14 00:30
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.08.27 15:27
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.08.27 15:27
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.26 05:57
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.18 10:49
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.18 10:49
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.