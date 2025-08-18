- Croissance
- Solde
Le style de trading a changé. Une partie de l'histoire n'est pas incluse dans les statistiques. Comment la croissance des signaux est-elle calculée ?
- Fonds propres
- Prélèvement
Trades:
433
Bénéfice trades:
264 (60.96%)
Perte trades:
169 (39.03%)
Meilleure transaction:
10.64 USD
Pire transaction:
-21.94 USD
Bénéfice brut:
508.60 USD (55 254 pips)
Perte brute:
-468.64 USD (51 214 pips)
Gains consécutifs maximales:
34 (95.30 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
95.30 USD (34)
Ratio de Sharpe:
0.04
Activité de trading:
83.95%
Charge de dépôt maximale:
96.11%
Dernier trade:
3 il y a des minutes
Trades par semaine:
143
Temps de détention moyen:
15 heures
Facteur de récupération:
0.32
Longs trades:
230 (53.12%)
Courts trades:
203 (46.88%)
Facteur de profit:
1.09
Rendement attendu:
0.09 USD
Bénéfice moyen:
1.93 USD
Perte moyenne:
-2.77 USD
Pertes consécutives maximales:
20 (-70.44 USD)
Perte consécutive maximale:
-78.38 USD (9)
Croissance mensuelle:
24.14%
Algo trading:
27%
Prélèvement par solde:
Absolu:
66.80 USD
Maximal:
125.80 USD (79.09%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
80.41% (102.02 USD)
Par fonds propres:
65.18% (73.96 USD)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|EURUSD
|181
|GBPUSD
|139
|USDJPY
|77
|USDCHF
|13
|USDCAD
|12
|AUDUSD
|9
|XAUUSD
|2
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|EURUSD
|49
|GBPUSD
|56
|USDJPY
|-63
|USDCHF
|-3
|USDCAD
|0
|AUDUSD
|1
|XAUUSD
|0
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|EURUSD
|6.2K
|GBPUSD
|6.4K
|USDJPY
|-8.5K
|USDCHF
|-243
|USDCAD
|122
|AUDUSD
|130
|XAUUSD
|-10
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +10.64 USD
Pire transaction: -22 USD
Gains consécutifs maximales: 34
Pertes consécutives maximales: 9
Bénéfice consécutif maximal: +95.30 USD
Perte consécutive maximale: -70.44 USD
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "RoboForex-Prime" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
RoboForex-ProCent-8
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 3
|
TradeMaxGlobal-Demo
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live14
|0.00 × 5
|
FXCL-Main2
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live05
|0.00 × 3
|
Exness-Real
|0.00 × 1
|
Exness-Real17
|0.00 × 3
|
Exness-Real26
|0.00 × 10
|
TickmillUK-Live03
|0.14 × 7
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.20 × 49
|
ICMarketsSC-Live17
|0.33 × 3
|
ICMarkets-Live16
|0.44 × 9
|
Tickmill-Live04
|0.52 × 1321
|
IronFXBM-Real10
|0.53 × 345
|
ICMarketsSC-Live25
|0.59 × 94
|
RoboForex-ECN-3
|0.60 × 291
|
Tickmill-Live
|0.67 × 3
|
TitanFX-01
|0.68 × 101
|
ICMarketsSC-Live04
|0.75 × 4
|
RoboMarketsLLC-ECN-2
|0.81 × 16
|
ICMarketsSC-Live03
|0.89 × 232
|
AMarkets-Real
|0.92 × 89
|
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
|1.00 × 47
|
ICMarketsSC-Live33
|1.03 × 306
Trading is done manually; I do not use indicators or advisors. A trade is entered according to the trend at the beginning of the trend, or in its continuation. Stop must be used. To subscribe you need:
Account type: Prime, Ecn.
Leverage: 1:300.
Affiliate code: lsto.
Copy method: proportional.
This will help you copy trades more accurately. My telegram @Gman_4
Aucun avis
