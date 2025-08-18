SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Karmen
Yevhenii Trypolskyi

Karmen

Yevhenii Trypolskyi
0 avis
7 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 -46%
RoboForex-Prime
1:300
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
Le style de trading a changé. Une partie de l'histoire n'est pas incluse dans les statistiques. Comment la croissance des signaux est-elle calculée ?
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
433
Bénéfice trades:
264 (60.96%)
Perte trades:
169 (39.03%)
Meilleure transaction:
10.64 USD
Pire transaction:
-21.94 USD
Bénéfice brut:
508.60 USD (55 254 pips)
Perte brute:
-468.64 USD (51 214 pips)
Gains consécutifs maximales:
34 (95.30 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
95.30 USD (34)
Ratio de Sharpe:
0.04
Activité de trading:
83.95%
Charge de dépôt maximale:
96.11%
Dernier trade:
3 il y a des minutes
Trades par semaine:
143
Temps de détention moyen:
15 heures
Facteur de récupération:
0.32
Longs trades:
230 (53.12%)
Courts trades:
203 (46.88%)
Facteur de profit:
1.09
Rendement attendu:
0.09 USD
Bénéfice moyen:
1.93 USD
Perte moyenne:
-2.77 USD
Pertes consécutives maximales:
20 (-70.44 USD)
Perte consécutive maximale:
-78.38 USD (9)
Croissance mensuelle:
24.14%
Algo trading:
27%
Prélèvement par solde:
Absolu:
66.80 USD
Maximal:
125.80 USD (79.09%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
80.41% (102.02 USD)
Par fonds propres:
65.18% (73.96 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD 181
GBPUSD 139
USDJPY 77
USDCHF 13
USDCAD 12
AUDUSD 9
XAUUSD 2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD 49
GBPUSD 56
USDJPY -63
USDCHF -3
USDCAD 0
AUDUSD 1
XAUUSD 0
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD 6.2K
GBPUSD 6.4K
USDJPY -8.5K
USDCHF -243
USDCAD 122
AUDUSD 130
XAUUSD -10
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +10.64 USD
Pire transaction: -22 USD
Gains consécutifs maximales: 34
Pertes consécutives maximales: 9
Bénéfice consécutif maximal: +95.30 USD
Perte consécutive maximale: -70.44 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "RoboForex-Prime" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

RoboForex-ProCent-8
0.00 × 2
ICMarkets-Live10
0.00 × 3
TradeMaxGlobal-Demo
0.00 × 1
ICMarkets-Live14
0.00 × 5
FXCL-Main2
0.00 × 1
ICMarkets-Live05
0.00 × 3
Exness-Real
0.00 × 1
Exness-Real17
0.00 × 3
Exness-Real26
0.00 × 10
TickmillUK-Live03
0.14 × 7
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.20 × 49
ICMarketsSC-Live17
0.33 × 3
ICMarkets-Live16
0.44 × 9
Tickmill-Live04
0.52 × 1321
IronFXBM-Real10
0.53 × 345
ICMarketsSC-Live25
0.59 × 94
RoboForex-ECN-3
0.60 × 291
Tickmill-Live
0.67 × 3
TitanFX-01
0.68 × 101
ICMarketsSC-Live04
0.75 × 4
RoboMarketsLLC-ECN-2
0.81 × 16
ICMarketsSC-Live03
0.89 × 232
AMarkets-Real
0.92 × 89
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
1.00 × 47
ICMarketsSC-Live33
1.03 × 306
51 plus...
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Trading is done manually; I do not use indicators or advisors. A trade is entered according to the trend at the beginning of the trend, or in its continuation. Stop must be used. To subscribe you need:
 Account type: Prime, Ecn.
 Leverage: 1:300.
 Affiliate code: lsto.
 Copy method: proportional.
This will help you copy trades more accurately. My telegram @Gman_4
Aucun avis
2025.10.01 17:19
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.01 11:59
High current drawdown in 43% indicates the absence of risk limitation
2025.10.01 10:59
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.10.01 09:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.01 09:13
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.01 09:13
High current drawdown in 39% indicates the absence of risk limitation
2025.10.01 08:13
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.01 08:13
High current drawdown in 44% indicates the absence of risk limitation
2025.10.01 07:13
High current drawdown in 47% indicates the absence of risk limitation
2025.10.01 06:04
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.01 05:04
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 17:48
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.38% of days out of 42 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.25 17:48
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.25 09:00
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 08:00
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 15:49
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.24 14:35
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.24 12:35
High current drawdown in 37% indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 11:22
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 14:08
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.5% of days out of 40 days of the signal's entire lifetime.
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Karmen
30 USD par mois
-46%
0
0
USD
66
USD
7
27%
433
60%
84%
1.08
0.09
USD
80%
1:300
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.