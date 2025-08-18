SignauxSections
Christian Ciuffa

TopTradingFinancialInvestment

Christian Ciuffa
0 avis
Fiabilité
13 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 100 USD par mois
croissance depuis 2025 1%
VantageInternational-Live
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
34
Bénéfice trades:
17 (50.00%)
Perte trades:
17 (50.00%)
Meilleure transaction:
1 426.58 EUR
Pire transaction:
-995.57 EUR
Bénéfice brut:
4 955.52 EUR (3 255 pips)
Perte brute:
-4 748.27 EUR (4 550 pips)
Gains consécutifs maximales:
3 (2 045.05 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
2 045.05 EUR (3)
Ratio de Sharpe:
0.03
Activité de trading:
23.80%
Charge de dépôt maximale:
23.72%
Dernier trade:
2 il y a quelques jours
Trades par semaine:
2
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
0.12
Longs trades:
7 (20.59%)
Courts trades:
27 (79.41%)
Facteur de profit:
1.04
Rendement attendu:
6.10 EUR
Bénéfice moyen:
291.50 EUR
Perte moyenne:
-279.31 EUR
Pertes consécutives maximales:
4 (-1 641.57 EUR)
Perte consécutive maximale:
-1 641.57 EUR (4)
Croissance mensuelle:
-6.80%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
1 044.90 EUR
Maximal:
1 693.35 EUR (7.81%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
7.81% (1 693.35 EUR)
Par fonds propres:
3.29% (672.31 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 15
EURUSD 9
GBPUSD 3
GDX 2
CL-OIL 2
EURGBP 2
USDCHF 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD -1.7K
EURUSD 763
GBPUSD 1.1K
GDX -73
CL-OIL 20
EURGBP 198
USDCHF -110
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD -2.2K
EURUSD 488
GBPUSD 103
GDX -17
CL-OIL 39
EURGBP 287
USDCHF -45
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +1 426.58 EUR
Pire transaction: -996 EUR
Gains consécutifs maximales: 3
Pertes consécutives maximales: 4
Bénéfice consécutif maximal: +2 045.05 EUR
Perte consécutive maximale: -1 641.57 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "VantageInternational-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Bybit-Live
0.00 × 1
TMGM.TradeMax-Live
0.00 × 2
FusionMarketsAU-Live
0.00 × 3
SwitchMarkets-Live
0.00 × 3
Darwinex-Live
0.33 × 3
ICMarketsEU-MT5-4
0.43 × 1483
ICMarketsSC-MT5
0.45 × 9970
ForexClub-MT5 Real Server
0.68 × 807
RoboMarkets-ECN
0.69 × 39
MilliyFXGlobal-Server
0.71 × 557
DooTechnology-Live
0.74 × 1217
tegasFX-Main-UK
0.75 × 4
VantageInternational-Live 4
0.79 × 14
FusionMarkets-Live
0.81 × 5932
Axiory-Live
0.82 × 3019
VantageInternational-Live 5
0.91 × 35
Exness-MT5Real12
0.98 × 2746
PlexyTrade-Server01
1.00 × 4
ICMarketsSC-MT5-2
1.04 × 19294
Exness-MT5Real7
1.12 × 26
StriforLtd-Live
1.27 × 899
itexsys-Platform
1.33 × 3
ICMarketsSC-MT5-4
1.35 × 13699
RoboForex-ECN
1.36 × 4749
FXView-Live
1.39 × 44
70 plus...
Aucun avis
2025.10.01 18:19
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.01 17:19
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.30 20:37
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.23 22:33
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.23 21:33
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.22 17:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.22 16:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.22 15:25
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.17 15:56
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.28 17:25
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.21 15:27
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.21 13:19
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.20 15:18
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.20 14:18
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.19 14:17
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.19 13:17
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.18 09:49
Trading operations on the account were performed for only 3 days. This comprises 6.52% of days out of the 46 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.18 09:49
80% of trades performed within 2 days. This comprises 4.35% of days out of the 46 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.18 09:49
Low trading activity - only 2 trades detected in the last month
2025.08.18 09:49
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.