Stanislav Tomilov

AuraBlack High Risk

Stanislav Tomilov
0 avis
Fiabilité
11 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 1000 USD par mois
croissance depuis 2025 762%
RoboForex-ECN
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
81
Bénéfice trades:
73 (90.12%)
Perte trades:
8 (9.88%)
Meilleure transaction:
77.86 USD
Pire transaction:
-225.08 USD
Bénéfice brut:
1 802.63 USD (196 491 pips)
Perte brute:
-775.25 USD (128 485 pips)
Gains consécutifs maximales:
26 (847.75 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
847.75 USD (26)
Ratio de Sharpe:
0.33
Activité de trading:
6.61%
Charge de dépôt maximale:
39.09%
Dernier trade:
56 il y a des minutes
Trades par semaine:
8
Temps de détention moyen:
2 heures
Facteur de récupération:
4.50
Longs trades:
44 (54.32%)
Courts trades:
37 (45.68%)
Facteur de profit:
2.33
Rendement attendu:
12.68 USD
Bénéfice moyen:
24.69 USD
Perte moyenne:
-96.91 USD
Pertes consécutives maximales:
1 (-225.08 USD)
Perte consécutive maximale:
-225.08 USD (1)
Croissance mensuelle:
67.08%
Algo trading:
98%
Prélèvement par solde:
Absolu:
66.09 USD
Maximal:
228.29 USD (20.74%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
33.48% (93.01 USD)
Par fonds propres:
35.36% (97.29 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 81
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 1K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 68K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +77.86 USD
Pire transaction: -225 USD
Gains consécutifs maximales: 26
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +847.75 USD
Perte consécutive maximale: -225.08 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "RoboForex-ECN" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

VTindex-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 2
FXGT-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real5
0.00 × 2
Tickmill-Live
3.33 × 3
ICMarketsSC-MT5
12.50 × 4
VantageFX-Live
15.00 × 2
Exness-MT5Real12
21.15 × 617
Exness-MT5Real
21.33 × 33
RoboForex-ECN
23.15 × 833
Aucun avis
2025.09.25 15:48
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.25 14:35
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.25 11:35
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.09 16:33
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.09 15:33
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.04 16:56
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.04 15:56
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.18 19:06
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.08.18 12:57
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.08.18 12:57
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.18 06:42
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
