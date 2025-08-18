SignauxSections
Huu Duy Khanh

Master001

Huu Duy Khanh
0 avis
Fiabilité
14 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 33 USD par mois
croissance depuis 2025 167%
XMGlobal-MT5 4
1:300
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
2 619
Bénéfice trades:
2 032 (77.58%)
Perte trades:
587 (22.41%)
Meilleure transaction:
23.98 USD
Pire transaction:
-53.02 USD
Bénéfice brut:
4 972.03 USD (6 514 421 pips)
Perte brute:
-3 201.66 USD (320 679 pips)
Gains consécutifs maximales:
289 (417.41 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
779.98 USD (119)
Ratio de Sharpe:
0.16
Activité de trading:
30.83%
Charge de dépôt maximale:
126.60%
Dernier trade:
2 il y a des heures
Trades par semaine:
59
Temps de détention moyen:
1 heure
Facteur de récupération:
2.03
Longs trades:
1 153 (44.02%)
Courts trades:
1 466 (55.98%)
Facteur de profit:
1.55
Rendement attendu:
0.68 USD
Bénéfice moyen:
2.45 USD
Perte moyenne:
-5.45 USD
Pertes consécutives maximales:
93 (-131.53 USD)
Perte consécutive maximale:
-769.22 USD (85)
Croissance mensuelle:
25.67%
Prévision annuelle:
309.60%
Algo trading:
4%
Prélèvement par solde:
Absolu:
16.39 USD
Maximal:
872.05 USD (28.96%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
37.71% (769.22 USD)
Par fonds propres:
34.21% (789.36 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GOLD 2582
BRENTCash 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GOLD 1.8K
BRENTCash 0
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GOLD 179K
BRENTCash -9
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +23.98 USD
Pire transaction: -53 USD
Gains consécutifs maximales: 119
Pertes consécutives maximales: 85
Bénéfice consécutif maximal: +417.41 USD
Perte consécutive maximale: -131.53 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "XMGlobal-MT5 4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Aucun avis
2025.09.15 15:57
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.15 14:57
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.82% of days out of 83 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.03 07:23
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.25 14:21
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.18 03:35
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
