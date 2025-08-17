SignauxSections
Taufiq Walhidayah

TFL Pro

Taufiq Walhidayah
0 avis
6 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 -8%
WeMasterTrade-Virtual
1:100
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
327
Bénéfice trades:
142 (43.42%)
Perte trades:
185 (56.57%)
Meilleure transaction:
152.35 USD
Pire transaction:
-140.00 USD
Bénéfice brut:
3 268.91 USD (374 589 pips)
Perte brute:
-4 038.27 USD (1 769 301 pips)
Gains consécutifs maximales:
11 (327.10 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
351.95 USD (8)
Ratio de Sharpe:
-0.06
Activité de trading:
42.68%
Charge de dépôt maximale:
16.32%
Dernier trade:
1 une heure avant
Trades par semaine:
64
Temps de détention moyen:
3 heures
Facteur de récupération:
-0.65
Longs trades:
301 (92.05%)
Courts trades:
26 (7.95%)
Facteur de profit:
0.81
Rendement attendu:
-2.35 USD
Bénéfice moyen:
23.02 USD
Perte moyenne:
-21.83 USD
Pertes consécutives maximales:
18 (-218.31 USD)
Perte consécutive maximale:
-582.50 USD (9)
Croissance mensuelle:
-4.08%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
769.36 USD
Maximal:
1 180.32 USD (11.34%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
11.34% (1 180.24 USD)
Par fonds propres:
3.02% (297.31 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD_ 213
BTCUSD_ 77
GBPJPY_ 18
ETHUSD_ 11
SOLUSD_ 5
USDJPY_ 2
DGEUSD_ 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD_ 148
BTCUSD_ -746
GBPJPY_ 80
ETHUSD_ -189
SOLUSD_ -30
USDJPY_ -2
DGEUSD_ -31
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD_ 9.2K
BTCUSD_ -1.4M
GBPJPY_ 2.5K
ETHUSD_ -25K
SOLUSD_ -276
USDJPY_ -45
DGEUSD_ -609
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +152.35 USD
Pire transaction: -140 USD
Gains consécutifs maximales: 8
Pertes consécutives maximales: 9
Bénéfice consécutif maximal: +327.10 USD
Perte consécutive maximale: -218.31 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "WeMasterTrade-Virtual" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Signal from 6 methode
Aucun avis
2025.09.21 08:25
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.13 06:00
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.12 10:41
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.12 03:55
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.11 06:25
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4% of days out of 25 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.10 18:25
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.09 05:27
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.35% of days out of 23 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.08 01:29
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.07 06:12
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.31 05:37
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.21 08:00
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.21 07:00
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.18 06:42
Share of trading days is too low
2025.08.18 06:42
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.18 05:35
Share of trading days is too low
2025.08.18 05:35
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.17 18:12
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.17 18:12
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.17 18:12
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.08.17 18:12
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
