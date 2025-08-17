SignauxSections
Vladimir Karputov

Tensline

Vladimir Karputov
0 avis
Fiabilité
6 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 14%
FxPro-MT5
1:100
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
98
Bénéfice trades:
52 (53.06%)
Perte trades:
46 (46.94%)
Meilleure transaction:
36.28 USD
Pire transaction:
-40.42 USD
Bénéfice brut:
369.19 USD (38 814 pips)
Perte brute:
-342.52 USD (34 519 pips)
Gains consécutifs maximales:
9 (75.48 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
75.48 USD (9)
Ratio de Sharpe:
0.05
Activité de trading:
70.71%
Charge de dépôt maximale:
30.25%
Dernier trade:
2 il y a des heures
Trades par semaine:
20
Temps de détention moyen:
10 heures
Facteur de récupération:
0.21
Longs trades:
60 (61.22%)
Courts trades:
38 (38.78%)
Facteur de profit:
1.08
Rendement attendu:
0.27 USD
Bénéfice moyen:
7.10 USD
Perte moyenne:
-7.45 USD
Pertes consécutives maximales:
6 (-74.93 USD)
Perte consécutive maximale:
-74.93 USD (6)
Croissance mensuelle:
-11.54%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
128.96 USD (39.22%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
39.22% (128.96 USD)
Par fonds propres:
16.17% (48.11 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GOLD 69
USDJPY 14
EURUSD 13
GBPUSD 2
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GOLD 11
USDJPY 19
EURUSD -11
GBPUSD 7
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GOLD 1.8K
USDJPY 2.8K
EURUSD -989
GBPUSD 718
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +36.28 USD
Pire transaction: -40 USD
Gains consécutifs maximales: 9
Pertes consécutives maximales: 6
Bénéfice consécutif maximal: +75.48 USD
Perte consécutive maximale: -74.93 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FxPro-MT5" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ForexTime-MT5
0.00 × 1
PrimeXBroker-Live
0.00 × 6
FxPro-MT5 Live02
0.00 × 14
OctaFX-Real
0.00 × 2
ActivTradesCorp-Server
0.00 × 5
Axiory-Live
0.00 × 28
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 2
Exness-MT5Real7
0.00 × 2
FPMarkets-Live
0.00 × 18
TMGM.TradeMax-Live
0.00 × 2
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 3
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 23
Pepperstone-MT5-Live01
0.00 × 2
ICMarketsSC-MT5
0.00 × 8
AlfaForexRU-Real
0.00 × 10
ForexClub-MT5 Real Server
0.00 × 24
XMGlobal-MT5 4
0.00 × 1
Exness-MT5Real8
0.00 × 295
RoboForex-ECN
0.01 × 200
FXFlatMT5-LiveServer
0.04 × 55
ICMarkets-MT5
0.05 × 64
XMTrading-MT5 3
0.11 × 140
XMGlobal-MT5 2
0.12 × 145
FOREX.comCA-Live 532
0.23 × 120
Coinexx-Live
0.28 × 53
13 plus...
This signal works on my Market product "Tensline". I'm checking how my code works on a real account.
Aucun avis
2025.09.24 00:45
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.63% of days out of 38 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.23 14:08
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.23 13:56 2025.09.23 13:56:05  

The latest drawdown (position opened on 2025.09.18 at 20:09) was caused by a 24-hour power outage on a private server.

2025.09.23 06:30
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.7% of days out of 37 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.18 17:18
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.17 19:11
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.17 18:11
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.15 13:57
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.15 13:57
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.11 16:10
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.11 16:10
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.11 09:40
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.11 09:40
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.11 07:25
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.11 07:25
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.11 05:10
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.11 05:10
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.10 14:10
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.10 14:10
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.09 02:14
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Tensline
30 USD par mois
14%
0
0
USD
214
USD
6
100%
98
53%
71%
1.07
0.27
USD
39%
1:100
Copier

